Sinsi bir hastalık olduğu bilinen glokom hastalığı geç tanı konulabilen bir hastalıktır. Göz tansiyonu hastalığından zarar görmemek için yılda bir kez göz takibi yaptırmak önemlidir.Uzmanlar tarafından genetik bir geçmişinin olabildiği düşünülen bu hastalık bazı kişilerde ailesinde görülmemesine rağmen hastalık nüksedebilmektedir. Diyabet hastalığı, hipotiroidizm yani guatr hastalığı hastalığın oluşma riskini kuvvetlendirmektedir. Hastalık ciddi bir şekilde oluşan göz yaralanmalarında da görülebilmektedir.

Göz Tansiyonu Belirtileri Nelerdir?

Göz tansiyonu yeni başladığı dönemlerde çok da belirgin şekilde bir belirti vermemektedir. Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurları ile birleştiğinde tetkik yapılmadan kesinlikle anlaşılmayan göz tansiyonu bu hastalıklar ile karıştırılabilmektedir. Göz tansiyonun belirtileri nelerdir? Kişi kendisinde göz tansiyonu olduğunu nasıl anlamalıdır?

Uzun süre televizyon izlemede veya bilgisayara bakmada göz etrafında ağrı oluşması

Gece ışıklar yanarken ışık etrafında halkalar görmek

Arada sırada olmak üzere kişinin gözlerinin bulanık görmesi

Sabahları baş ağrısı ile uyanma

Bu belirtiler göz tansiyonu rahatsızlığının belirtisi olarak bilinmektedir. Fakat çoğu kez göz tansiyonu olan kişide bu belirtiler belli belirsiz görüldüğünden hemen hemen kimse göz tansiyonuna özel olarak doktora başvurmaz. Rutin bir şekilde doktor kontrolüne gidenlerin veya miyop, hipermetrop veya astigmat olanların doktora gitmesi ile birlikte rastlanan bir rahatsızlıktır.

Göz Tansiyonu Riskleri Kimleri Kapsar?

Ailesel olarak göz tansiyonunun %10 gibi az bir oranda olsa da genetik katkısı bulunmaktadır. Ailesinde göz tansiyonu olan kişiler sıklıkla kontrol yaptırdıklarında erken teşhis ile göz tansiyonunu ilk başladığında yakalayabilirler. Genetik yatkınlıktan farklı olarak göz tansiyonunun sebepleri nelerdir?

Göz çevresinden veya göz içinden yaralanma

Uzun süre kortizon kullanmak

Migren ataklarının çok sık geçirilmesi

Yüksek dereceli hipermetrop olmak

Yüksek dereceli hipermetrop olmak

Vücut tansiyonunda yüksek veya düşük değerlerin sık sık görülmesi

Süreklilik haline gelmiş anemi rahatsızlığı

Diyabet hastalığı

40 yaşın üzerinde olmak

Diyabet Hastalığında Göz Tansiyonu

Diyabet hastalığı ilerleme gösterdiğinde tüm vücut organlarını etkilemektedir. En fazla şeker seviyesinin düşüp çıkmasından etkilenen organ da göz olarak bilinmektedir. İleri derece diyabet olan kişilerde göz tansiyonu belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Göz tansiyonu olan diyabet hastalarında mutlaka ilaç ile tedavi bu rahatsızlık için yapılması gerekmektedir.

Diyabet hastalarında uzun süre görme bozukluğu veya gözlerde bulanıklık olduğunda doktorların ilk şüphelendikleri göz tansiyonu rahatsızlığı olabilir. Bu nedenden dolayı rutin doktor kontrolü diyabet hastalarına daha dikkatli yaptırılmalıdır. Çünkü diyabet rahatsızlığında gözlerin dış dokusunu ve göz damarlarını etkileyen bir çok hastalık oluşabilmektedir. Bu hastalıkların ardından da göz tansiyonu görülebilir.

Göz Tansiyonu Çeşitleri Nelerdir?

Göz tansiyonu kendi arasında üç bölüme ayrılmaktadır. Bunlar açık açılı glokom, kapalı açılı glokom ve konjenital glokom olarak isimlendirilir. Bu göz tansiyonu çeşitlerinin hepsinin belirtileri ve tedavi şekilleri hemen hemen birdir. Fakat göz damarlarına farklı etkiler ettiği için konuları doktorlara göre birbirinden ayrılmaktadır.

Açık Açılı Glokom: Genel olarak bu glokom çeşidi her iki gözü birden etkisi altına almaktadır. Yavaş yavaş ilerlemesine rağmen kronik bir yapısı vardır. Göz tansiyonu türleri arasında en sık rastlanan açık açılı glokom, ön kısmı gözün her zaman açık fakat gözün iç kısmında basınç yüksekliği sebebi ile görme alanı bir hayli daralabilmektedir. Acil bir şekilde tedavi ihtiyacı olan glokom çeşididir.

Kapalı Açılı Glokom: Gözün ön bölümündeki sıvı tam olarak açıya ulaşamadığından gözden drena olamamaktadır. Göz içi açısı irisin bir kısım bölgesinden kapatılmış olup göz içi bölgesinde ani basınç yükselmeleri görülebilir. Bu çeşit göz tansiyonu olanlarda gözlerde sulanma, ağrı, bulanık görme ve kızarıklık gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu göz tansiyonu da aynen açık açılı glokom gibi hızlı bir şekilde tedavi altına alınması gereken bir göz tansiyonu çeşididir.

Konjenital Glakom: Bebeklerde oluşan göz tansiyonuna verilen isimdir. Hızlı bir şekilde göz tansiyonu teşhis edilen bebek tetkik edilmeli ve gerektiğinde cerrahi müdahaleye alınmalıdır. Cerrahi müdahale gerektiren bebeklerde glokom rahatsızlığının hiçbir riski bulunmamaktadır.