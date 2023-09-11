Göz tembelliği tedavisinde güncel uygulamada en etkili ve en sık kullandığımız tedavi, kapama tedavisidir. Yani daha net gören tembel olmayan gözü kapatarak, tembel gözü çalıştırıyoruz. Kapamanın süresi günde 20 dakika ile tüm gün arasında değişebilir. Göz doktoru muayeneden sonra tembelliğin derecesine, çocuğun yaşına, durumuna göre karar verir. Ona göre aileye alerjik olmayan kapamalarla, cilt üzerinden net gören gözü kapatarak ne kadar kapama yapacaklarını ve kapama sonrasında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatır ve kapama uygulanır. Kapama yapıldıktan sonra düzenli aralıklarla çocuğu tekrar kontrole çağırıyoruz. Görmede herhangi bir artış olup olmadığına bakıyoruz. Buna göre de kapamanın süresini tekrar düzenliyoruz. Gerekmediği durumlarda kesilebilir. Gerektiği durumlarda 10-12 yaşına kadar kapamayı uzatabiliyoruz. Diğer tedaviler de uygulamada var ama hiçbirinin kapama tedavisine göre bir artısı yoktur. En uygun tedavi kapama tedavisidir.