Set çalışanı Ahmet Emin Yavuk’un dün akşam hayatını kaybetmesinin ardından oyuncu Kerem Arslanoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÖLÜMÜNÜN NEDENİNİ AÇIKLADI

Arslanoğlu, korkunç olayın dizinin final yaptığı gece yaşandığını belirtti. Oyuncu, Yavuk’un aynı odada kaldığı bir arkadaşının, husumetli olduğu bazı kişilerle yaşanan tartışmanın ardından olayların büyüdüğünü ifade etti. Yavuk’un kavgayı ayırmaya çalıştığını ve durumu yapım ekibine bildirdiğini aktaran Arslanoğlu, sonrasında yaşananların net şekilde ortaya çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

KAFATASINI KIRACAK KADAR DÖVMÜŞLER

Olayın iç yüzünü anlatan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Emin benim arkadaşımdı, öldürüldü. Bundan birkaç ay önce benim yanımdaydı, Gözleri KaraDeniz setine gitti çalışmaya. 16 Aralık gecesi, dizinin finalini yönetmeninden oyuncusuna kadar galiba yayında öğrenmişler. O gece Emin'in odasını paylaştığı arkadaşı, husumetli olduğu başka şoförler var, onların yanına gidiyor. Benim arkadaşımı bir otel odasında döve döve kafatasını kıracak kadar... Emin de o husumetlileriyle kavga etmeye giden herifin arkasından gidiyor, ayırmaya çalışıyor. Yapım koordinatörünü arıyor, 'gel bunları ben durduramıyorum' diye. O geldiğinde herhalde yerde yatıyorken mi buluyor bilmiyorum.”

“HERKES SARHOŞTUK HATIRLAMIYORUZ FALAN DİYOR”

Kimsenin bir otel odasında dövülerek hayatını kaybetmesinin normalleştirilemeyeceğini vurgulayan Arslanoğlu, arkadaşının ölümünün faili meçhul kalmasına razı olmayacağını şu sözlerle aktardı:

“Buradaki konu kimin yaptığı şu an belli değil, savcı, polis, emniyet işini yapıyor yani onunla ilgili değil dert. Ama oradaki ifadelerde herkes 'çok sarhoştuk hatırlamıyoruz kim ne oldu' falan diyor. Bir otel odasında biri birini yumrukla, dirsekle, tekmeyle kafatasını kıramayacağına göre, onu kimin yaptığı bulunur ama bunlar benim konularım değil. Orada ne oldu ne bitti onu da bilmiyorum, açıkçası ne olursa olsun kimse bir otel odasında dövülerek öldürülemez. Bu günümüz şartlarında faili meçhule bir arkadaşımı gönderemem.”

“FAİLİ MEÇHUL” KALMASINA RAZI DEĞİL

Oyuncu Arslanoğlu, olayın şu aşamada adli makamlar tarafından soruşturulduğunu belirterek, suçlunun kim olduğunun yargı süreci sonunda netleşeceğini söyledi. Ancak yaşananların “faili meçhul” olarak kalmasına karşı olduğunu vurgulayan Arslanoğlu, set çalışanlarının güvenliğinin yapımcıların ve sorumluların denetiminde olması gerektiğini ifade etti.

OLAYIN AÇIKLIĞA KAVUŞMASINI İSTİYOR

Bir haftadır komada olduğu öğrenilen Ahmet Emin Yavuk’un dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini belirten Arslanoğlu, Yavuk’un cenazesinin İstanbul’a getirileceğini de paylaştı. Yaşananlara ilişkin toplumun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Arslanoğlu, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşması çağrısında bulundu.