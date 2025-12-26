Köfteci Eşref'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Keresteciler Odası Başkan adayı Kadir İlhan, "Bugün burada; odamızın geleceğine dair yönetim anlayışımızı ve üyelerimiz için hayata geçirmeyi planladığımız projeleri sizlerle paylaşmak için bulunuyoruz. Göreve geldiğimiz takdirde, ilk ve en önemli hedefimiz, Resmiyette açık görünen fakat kapıları kapalı ve sadece tabelası olan bir yapı olmaktan çıkarıp, aktif, üreten ve üyelerine doğrudan fayda sağlayan bir kurum haline getirmek olacaktır.

Bu kapsamda; Her üyemize oda üye kartı verilecek. Bu kart sayesinde özel okul, özel hastane, akaryakıt istasyonları, marketler gibi birçok kurumla yapacağımız indirim protokolleri ile üyelerimizin günlük yaşamda ve ticari faaliyetlerinde avantaj sağlamasını hedefliyoruz.

Üyelerimizin bir araya gelip istişare edebileceği, dayanışmayı güçlendirecek odamıza ait bir lokal kuracağız. Bu lokal, mesleki tecrübelerin paylaşıldığı, ortak aklın oluştuğu bir merkez olacaktır. Ticarette güven çok önemlidir. Bu nedenle odamıza çek kayıt ve sorgulama sistemi kazandıracağız. Üyelerimizin daha güvenli ticaret yapabilmesi için bu sistemi aktif şekilde kullanıma sunacağız Sektörümüzün sahadaki sorunlarını yakından biliyoruz. Orman depolarında yaşanan eksik ürünler ve hatalı sınıflandırmaların önüne geçilmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yaparak somut ve kalıcı çözümler üreteceğiz.

Ayrıca; Üyelerimizin sektördeki gelişmeleri yakından takip edebilmesi adına fuarlar, istişare toplantıları, seminerler ve mesleki etkinliklere aktif katılım sağlayacağız.

Biz bu göreve; Şeffaflıkla, katılımcılıkla, ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla talibiz

Amacımız; İnegöl Keresteciler Odası’nı, üyelerinin söz sahibi olduğu, güçlü, itibarlı ve aktif bir kurum haline getirmektir. Bu yolda tüm meslektaşlarımızın desteğini bekliyor. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

1. KADİR İLHAN

2. HAKAN ALTINKAYNAK

3. AHMET CAN ÇELİK

4. BÜLENT YAVUZ

5. ALİ İHSAN KAYA

6. YUSUF İLHAN

7. BURAK YİĞİT

8. HÜSEYİN BAYKOZ

9. İLKER ÇAVDAR

10. ALİ OSMAN ÇIRAK

11. ENES YAKUT

12. TURGAY YILMAZ

13. GÜVEN KOÇER

14. BATUHAN YILDIRIM

15. HASAN EMRE ÖZCEN

16. SERHAT ŞEN

17. BERAT ATALAY

18. EMİRHAN ASLAN

19. ÖZGÜR İNCE

20. SERKAN SEVİNÇ