Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil takla attı. Kaza da 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye İnegöl Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde olan Mustafa Can S. (18) yönetimindeki 16 AZ 385 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüje çarptı.

Takla atan araç aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Yan duran otomobil de sürücü ile otomobil de yolcu konumunda bulunan Gökhan S.(17) ile İsmail Talha G.(17) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.