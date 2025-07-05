Trabzon’da ilk kez düzenlenen Gran Fondo Trabzon 2025 zorlu parkurların ardından sona erdi. Kısa parkur erkeklerde Miraç Akgün, kadınlarda Semahat Beyza Ersan, birinci oldu. Uzun parkurda ise erkeklerde Murat Güç, kadınlarda Züleyha Dikbaş ilk sırada geldi.

Gran Fondo Trabzon 2025, Maraş Caddesi’nden start alarak bisiklet tutkunlarını Trabzon’un kalbinde buluşturdu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle ve 78 Event organizasyonuyla Trabzon’da ilk kez düzenlenen yarış, şehri adeta bir spor festivaline dönüştürdü.

Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlandı

Gran Fondo Trabzon 2025, farklı yaş gruplarından ve şehirlerden gelen toplam 133 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 99 bisikletçi kısa parkurda, 33 bisikletçi ise uzun parkurda pedal çevirirken, 1 paralimpik sporcu da kısa parkurda mücadele verdi. 18 kadın sporcu arasında uzun parkurda 1, kısa parkurda ise 17 kadın yarışmacı yer aldı. Organizasyona ayrıca 21 genç sporcu da katılarak geleceğin yıldızları arasında yerlerini aldı. Trabzon, Giresun, Ordu, Adana, Kahramanmaraş, Bitlis, Samsun, Düzce, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi Türkiye’nin dört bir yanından gelen bisikletçiler, yarışmanın heyecanını birlikte yaşadı.

Startı Trabzon’un önde gelen isimleri verdi

Yarışın startını, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Göktaş, Trabitaş Genel Müdürü Ali Şahin ve Büyük Birlik Partisi Trabzon İl Başkanı Adem Aydın verdi.

Trabzon’da ilk senesinde yemyeşil doğası ve zorlu tırmanışlarıyla dikkat çekti

Gran Fondo Trabzon’da uzun ve kısa parkur, saat 08.30’da Maraş Caddesi’nden aynı anda start aldı. Kısa parkurda, starttan yaklaşık 7 kilometre sonra Akçaabat girişinde bisikletçiler ilk rampada atak yapıp kaçış grubu oluşturdu. Bir tarafı orman, diğer tarafı denizle çevrili rotada ilerleyen bisikletçiler, Trabzon Stadyumu manzarası eşliğinde finişe ulaştı.

Gran Fondo 2025’te kısa parkur erkeklerde Miraç Akgün (01:23:40), kadınlarda Semahat Beyza Ersan (01:52:37) finishi ilk geçen isimler oldu. Uzun parkurda erkeklerde Murat Güç (02:46:44), kadınlarda Züleyha Dikbaş (03:33:44) zafere ulaştı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Hüseyin Altıntepe takdim etti.

Kazanan sporcular şu şekilde sıralandı:

Kısa Parkur Erkekler (45.8km)

1. Miraç Akgün - Giresun Ata Bisiklet Spor Kulübü (1:23:40)

2. Mithat Temizyürek - Asperox BikePedia Racing Team (1:26:34)

3. İlkcan Erkin Çavuş - Ferdi (1:28:17)

Kısa Parkur Kadınlar (45.8km)

1. Semahat Beyza - Ersan Akut Spor Kulübü (1:52:37)

2. Nilsu Karasay - Giresun Spor Lisesi (1:58:19)

3. Şeyma Türkmen - Ferdi (2:11:04)

Uzun Parkur Erkekler (84.9km)

1. Murat Güç - BauART Cycling Team (2:46:44)

2. Kamil Deniz Çoşkuner - BauART Cycling Team (2:47:30)

3. Fatih Aydın - İstanbul Gençlik Spor Kulübü (2:47:36)

Uzun Parkur Kadınlar (84.9km)

1. Züleyha Dikbaş - Asperox BikePedia Racing Team (3:33:44)