Uzun zamandır beklenen o gün için geri sayım başladı. 10 yıldır GTA 5 ile hayatımızı devam ettirmeye çalışırken GTA 6 için ilk fragman tarihi verildi. Artık sayılı günler kaldı desek yeridir.

Rockstar Games resmi hesabından duyuru yapıldı.

Rockstar Games'in X hesabından yaptığı duyuruya göre GTA 6'nın ilk fragmanı 5 Aralık Türkiye saati ile 17:00'da yayınlanacak. Bu heyecanlı geri sayım için kolları sıvadık mı?

Oyunun Vice City semalarında geçeceğini az çok biliyoruz. Fragman duyurusunda kullanılan görselin de Vice City'i çağrıştırması pek şaşılacak şey değil. 5 Aralık günü her şey çok daha net olacak artık!