Otomobil Markalarından Hozon Neta Türkiye’ye Geliyor!  Artık Araba Alırken Yüz Binlerce TL Ödemenize gerek Kalmıyor Otomobil Markalarından Hozon Neta Türkiye’ye Geliyor!  Artık Araba Alırken Yüz Binlerce TL Ödemenize gerek Kalmıyor

Uzun zamandır beklenen o gün için geri sayım başladı. 10 yıldır GTA 5 ile hayatımızı devam ettirmeye çalışırken GTA 6 için ilk fragman tarihi verildi. Artık sayılı günler kaldı desek yeridir.

Rockstar Games resmi hesabından duyuru yapıldı.

Rockstar Games'in X hesabından yaptığı duyuruya göre GTA 6'nın ilk fragmanı 5 Aralık Türkiye saati ile 17:00'da yayınlanacak. Bu heyecanlı geri sayım için kolları sıvadık mı?

Oyunun Vice City semalarında geçeceğini az çok biliyoruz. Fragman duyurusunda kullanılan görselin de Vice City'i çağrıştırması pek şaşılacak şey değil. 5 Aralık günü her şey çok daha net olacak artık!