Yatırımcıların yoğun ilgisini çeken insansı robot teknolojisi, Morgan Stanley analistlerine göre kamuoyunda yanlış algılanıyor. Analistler, piyasalarda robot tasarımlarına ve sahne şovlarına odaklanılsa da sektörün gerçek değerinin “arka plandaki mühendislikte” saklı olduğunu vurguluyor.

Morgan Stanley’in değerlendirmesine göre, insansı robotların yaygın şekilde kullanılabilmesi için kritik olan üç temel alan bulunuyor: piller, sensörler ve yüksek hassasiyetli bileşen üretimi.

Investing'de yer alan habere göre, analistler, robotların uzun süre güvenli çalışabilmesi için pil teknolojisinin belirleyici olduğunu belirtiyor. Özellikle akıllı telefon ve elektrikli el aletlerinde kullanılan yüksek yoğunluklu şarj edilebilir bataryalardaki gelişmeler, robotik sistemlere doğrudan uyarlanabilir yapıda.

Silikon anotlar ve güçlendirilmiş metal kasalar gibi yenilikler, daha yüksek enerji kapasitesi ve daha iyi ısı yönetimi sağlıyor. Bu teknolojilerin robotların saatler boyunca aşırı ısınmadan çalışabilmesi için kritik olduğunun altı çiziliyor.

Sensör tarafında gizli liderler var

Raporda, robotların denge, hareket ve çevresel algılamayı hatasız yapabilmesi için sensörlerin ikinci önemli kısıt olduğu aktarılıyor. HDD kafaları ve manyetik algılama teknolojileri konusunda uzmanlığı bulunan tedarikçilerin, robotik girişimlere kıyasla çok daha üstün üretim toleranslarına sahip olduğu ifade ediliyor.

Mikroskobik hassasiyet gerektiren bu sensörler, insansı robotların gerçek zamanlı tepki verebilmesi için hayati önem taşıyor.

Üretim disiplini ve tedarik zinciri belirleyici olacak

Morgan Stanley, büyük elektronik şirketlerinin yıllar içerisinde geliştirdiği üretim disiplini sayesinde verimliliği artırabildiğini ve kaliteyi sürdürebildiğini söylüyor. Bu nedenle, gelecek dönemde ticari insansı robotlara binlerce güvenilir bileşen sağlayabilecek şirketlerin, şov amaçlı prototip üreten girişimlerden daha avantajlı konumda olacağı belirtiliyor.

“Abartılıyor ama aynı zamanda yeterince takdir de edilmiyor”

Morgan Stanley’e göre sektörde “dikkatin yanlış yere yönelmesi”, hem aşırı beklenti hem de gerçek potansiyelin göz ardı edilmesi sorununu beraberinde getiriyor. Kamuoyu robotların dış görünümüne odaklanırken, esas değer sessiz ilerleyen pil teknolojisi, sensör mühendisliği ve yüksek hassasiyetli üretimde yatıyor.Analistler, insansı robotların ancak bu temel teknolojiler ölçeklenebilir hale geldiğinde gerçek anlamda beklentileri karşılayabileceğini vurguluyor. Bu alanlarda önemli ilerlemeler kaydedilse de sürecin hâlâ yatırımcılar tarafından yeterince görülmediği ifade ediliyor.