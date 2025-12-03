Trakya Üniversitesi akademisyenleri, üreticilerin hayatını kolaylaştıracak tohum kurutma makinesi geliştirdi. Hem güneş enerjisi hem de elektrik kullanan hibrit tohum kurutma makinesi ile üreticinin girdi maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor. Geliştirilen kurutma makinesi tohumu istenilen şartlarda kuruturken ultraviyole ışınlarıyla hastalıklardan ari hale getiriyor.

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Balkan Tohumcular Birliği Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, tohum ıslahçılarının en büyük sıkıntılarından birinin 5-10 kiloluk küçük partilerdeki tohumları hijyenik ve kontrollü şekilde kurutmak olduğunu belirtti. Kaya, "Tohumluk üretiminde canlılığın korunması hayati önemde. Daha önce beton zeminlerde, plastik örtülerde karışma riskiyle kurutma yapıyorduk. Bu makine hem hijyen sağlıyor hem de istenilen nem oranında kurutma yaparak tüm bu sorunları ortadan kaldırıyor" dedi.

Prof. Dr. Kaya, makinenin güneş enerjisiyle çalışması sayesinde çevre dostu ve ekonomik bir çözüm sunduğunu vurguladı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ise Edirne’nin bir tarım şehri olduğunu hatırlatarak, "Tarıma yapılan her yatırım geleceğe büyük katkıdır. Tohum, bitkisel üretimin bel kemiği. Bu nedenle tohumun sağlıklı kurutulması çok kıymetli. Üniversitemizin aktif TEKNOPARK’ı sayesinde sanayi ile ortak projeleri artırmayı hedefliyoruz. Bu tesis tarımsal araştırmalara güç katacaktır" diye konuştu.

Projede aktif görev alan Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dinçer Akal, makinenin teknik özelliklerini anlattı. Sisteminin tohumları çelik bir kazanda tamamen hijyenik ortamda kuruttuğunu belirten Akal, "Maksimum 50 derece ısı ile en fazla 3 saatte kurutma yapıyoruz. Böylece tohum canlılığını koruyor. Beş ay boyunca sadece güneş enerjisiyle çalışabiliyor, güneş olmadığında ise depolama veya şebekeden destek alıyor" dedi.

Yerli üretim hibrit enerjili tohum kurutma makinesinin, bölgedeki tohumculuk, ıslah çalışmaları ve tarımsal Ar-Ge faaliyetlerine önemli katkı sunması bekleniyor. Ayrıca makine için patent başvurusu yapılacağı da belirtildi.