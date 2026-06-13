Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fahrettin Küçükay, toplumda oldukça sık görülen guatr ve tiroid (tiroit) bezi nodülleri, çoğu hastada iyi huylu (kanser olmayan) olmasına rağmen büyüdükçe boyunda şişlik, yutma ve nefes alma güçlüğü, ses kısıklığı, baskı hissi ve estetik kaygı gibi şikâyetlere yol açabildiğini ve bu durumda klasik yaklaşım çoğu zaman cerrahi (ameliyatla bezin ya da bir bölümünün alınması) olduğunu belirtti. Küçükay, son yıllarda ameliyat ve genel anestezi gerektirmeyen, iz bırakmayan ve hastanın günlük hayatına kısa sürede dönmesini sağlayan görüntüleme eşliğinde girişimsel yöntemlerin giderek yaygınlaştığından bahsetti.

"Kesi ve dikiş gerekmez, belirgin bir iz kalmaz.

Hastanede uygulanan ameliyatsız yöntemler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fahrettin Küçükay, Mikrodalga Ablasyon (MWA) ve Tiroid Arter Embolizasyonu (TAE) tekniğinin detaylarını şöyle anlattı:

"ESOGÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji bölümünde, uygun hastalarda bu modern tedavilerden ikisi uygulanmaktadır: Mikrodalga Ablasyon ve Tiroid Arter Embolizasyonu. Bölümün bu alandaki çalışmaları, uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanarak literatüre katkı sağlamıştır. İşlem genellikle hasta uyutulmadan lokal anestezi ile yapılır. Kesi ve dikiş gerekmez, belirgin bir iz kalmaz. Sağlıklı tiroid dokusunun korunması hedeflenir. Bu sayede tiroit hormonlarının üretimi çoğu hastada sürdürülebilir. Tiroid Arter Embolizasyonu (TAE) yönteminde ise kasıktan veya koldan girilen ince bir kateter (boru) damar yoluyla tiroid bezini besleyen atardamarlara kadar ilerletilir. Kanlanması azalan guatr zamanla küçülür ve baskı şikâyetleri geriler. Özellikle çok sayıda nodülü olan büyük guatrlarda ve göğüs kafesine doğru uzanan (substernal) guatrlarda bir seçenek olabilir. Her iki yöntem de görüntüleme rehberliğinde, minimal invaziv (en az hasarla) uygulanır. Hastanede kalış süresi kısadır ve hastalar genellikle kısa sürede günlük yaşamlarına döner."

"Bu tedaviler kimler için uygundur?"

Her hastanın her yönetimi kullanamayacağını ve işlem öncesinde hastaların yarar ve riskler konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirildiğini belirten Prof Dr. Fahrettin Küçükay, şunları kaydetti:

"Mikrodalga ablasyon ve tiroid arter embolizasyonu, iyi huylu olduğu uygun incelemelerle gösterilmiş tiroid nodülü veya guatrı olan; nodüle/guatra bağlı şikâyetleri (boyunda şişlik, baskı, yutma-nefes güçlüğü, estetik kaygı) bulunan hastalarda bir seçenek olabilir. Tedavi kararı; nodülün/guatrın türü, boyutu, yerleşimi, biyopsi sonuçları, tiroit hormon düzeyleri ve hastanın genel sağlık durumu değerlendirilerek kişiye özel olarak verilir. Kanser şüphesi taşıyan veya cerrahi gerektiren durumlarda farklı tedaviler önerilebilir. Hangi yöntemin uygun olduğuna, gerekli muayene ve tetkiklerin ardından hekim karar verir. Tüm girişimsel işlemlerde olduğu gibi bu yöntemlerin de olası riskleri vardır. Guatr veya tiroid nodülü nedeniyle bu tedaviler hakkında bilgi almak isteyen hastalar, ESOGÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji bölümüne veya girişimsel radyoloji birimleri bulunan hastanelere başvurabilir. ESOGÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji bölümü, görüntüleme rehberliğinde uygulanan minimal invaziv tanı ve tedavi yöntemleri alanında hizmet vermekte; bu kapsamda guatr ve tiroid nodüllerine yönelik ameliyatsız tedavileri de uygun hastalarda uygulamaktadır. Bölümün çalışmaları uluslararası hakemli dergilerde yayımlanarak alanın bilimsel birikimine katkıda bulunmaktadır."