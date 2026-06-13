Edinilen bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Fikret Ç. isimli şüphelinin şehirlerarası uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen şüpheli, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan Fikret Ç., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ