Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından İnegöl’ün Yenice Mahallesi Bursa Caddesi’nde, 1500 metre uzunluğundaki güzergahta asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriliyor.



Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha güzel ve geniş yollara kavuşacaklarını belirten Yenice Mahallesi Muhtarı Ercan Arık, "Bursa Caddemizde hummalı bir şekilde asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştiriliyor. İnşallah bundan sonra bütün esnafımız rahat edecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür ediyorum" dedi.