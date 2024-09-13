UN Global Compact Türkiye tarafından düzenlenen Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun 7. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi, bu yıl Bursa’da gerçekleştirildi. 2016 yılında UN Global Compact Türkiye'ye bağlı olarak BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim Grup'un koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun bu yılki zirvesi, "Kadın Liderliği ve Eşit İşe Eşit Ücret" konularına odaklandı.

Zirvenin açılışında Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez, katılımcılara hoş geldiniz dileklerini iletti. Açılış konuşmasını ise UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü yaptı.

Ahmet Dördüncü, küresel ve Türkiye genelindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair ilerleme sağlanamadığını, bazı alanlarda gerileme yaşandığını belirterek, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti. Kadınların iş gücüne katılımı ve liderlik pozisyonlarındaki temsillerinin düşük olduğunu vurgulayan Dördüncü, UN Global Compact Türkiye olarak şirketleri toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini belirleme, takip etme ve bu hedeflere ulaşma konusunda desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Zirve, iki bölüm halinde panellerle gerçekleşti. İlk panelde, "Kadın Liderliği: Her Seviyede Eşit Temsil ve Dahiliyet" başlığı altında, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır’ın moderatörlüğünde Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Melis Sökmen ile Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü konuşmacı olarak yer aldı.

İkinci panelde ise "Eşit İşe Eşit Ücret: Şirketlerin Sorumlulukları ve İyi Uygulamalar" konusu ele alındı. Panelin moderatörlüğünü UN Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu üstlenirken, Kibar Holding Yetenek Yönetimi ve İşveren Markası Direktörü Umut Önen ile Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Havva Köroğlu konuşmacı olarak katkıda bulundu.

Etkinlikte, konuşmacılara ve etkinlik sponsoru Villa Verde’ye, "Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kır Çiçekleri Okusun Diye" kampanyası kapsamında bağış sertifikaları takdim edildi.