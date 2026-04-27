Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamaması üzerine, Tunceli’de üniversite eğitimi gören 21 yaşındaki genç kadının ailesi, Diyarbakır’dan kente gelerek 6 Ocak 2020’de emniyete kayıp başvurusunda bulundui ancak başlatılan arama çalışmalarından herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ESKİ VALİ DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği öne sürülen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel’in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı.

Aynı dosyada Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesi güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

Soruşturma çerçevesinde yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılırken, gözaltında bulunan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan, söz konusu dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen, ifade vermesi için Erzurum’a çağrıldı. Tanık sıfatıyla bilgisine başvurulan Delen’in ifade işlemleri başlatıldı.

Yılmaz Delen, Tunceli’de 2019-2021 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmüş, 23 Ocak 2026 tarihinde ise Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı.