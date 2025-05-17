Yönetmenliğini Belkıs Bayrak’ın üstlendiği ve uluslararası festivallerde büyük ilgi gören Gülizar filminin galası, 16 Mayıs Cuma akşamı Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT ve Kosova Sinematografi Merkezi’nin destekleriyle hayata geçirilen, Belkıs Bayrak’ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi Gülizar, dünya festivallerinde dikkat çeken gösterimlerin ardından ‘Başka Sinema’ dağıtımıyla Atlas 1948 Sineması’nda dün akşam düzenlenen gala ile sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Gülizar’ın galasına, filmin yönetmeni Belkıs Bayrak, filmin başrol oyuncusu Ecem Uzun, oyuncu Bekir Behrem, oyuncu Hazel Torlak, görüntü yönetmeni Kürşat Üresın ve yapımcı Murat Yaşar Bayrak katılım sağladı. Film gösteriminin ardından gazeteci, yazar Oya Doğan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Yönetmen Belkıs Bayrak, filmin oyuncuları Ecem Uzun, Bekir Behrem sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

Belkıs Bayrak “Rıza Olmadan Yapılan Her Davranış Bir Alan İhlali”

Gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Yönetmen Belkıs Bayrak, filmle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Bayrak, “Bu filmi yazarken ikilimde kalmadım ama fonlanma ve geliştirme aşamasında ikilemde kalanlar çok oldu. Bana göre her şey alan ihlali, rıza olmadan yapılan her davranış, bakış buna dahil. Ben tam olarak bu alan ihlalinin en ufağı, belirsizliği üzerine odaklanalım istedim.” dedi.

Filmin başrol oyuncularından Ecem Uzun ise öncelikle tüm ekibe teşekkürlerini iletti. Uzun ek olarak da: “Benim çevremde bu hikâyeyi yaşamamış bu hisse uzak bir kadın yok, bu çok üzücü bir şey maalesef.” dedi.

Görüntü Yönetmeni Kürşat Üresın ise “Hikâyeye başından beri ortak olduğun zaman ortaya bizim de hislerimiz giriyor, birlikte güzel iş çıkardığımızı düşünüyorum.” dedi.

Filmin başrol oyuncularından Bekir Behrem de “Filmdeki karakterim Emre’nin durduğu yer aslında çok zor bir yer. Çünkü baş başa kaldığında Gülizar ne istiyorsa öyle olmasını isteyen biriyken, ailesinin yanında öyle bir insan olmadığını görüyoruz. Asıl konu aslında bu toplumu değiştirmek ile ilgili olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Filmin oyuncularından Hazel Torlak ise; “Filmde Gülizar’ın kardeşi rolündeydim. Benim için gerçekten eşsiz bir deneyimdi. Gülizar’ı çok seven ve baba evinden gittiği için onun adına sevinen bir karakteri canlandırdım. Bazen sevdiklerimize ne kadar yakın olsak da aslında bir o kadar da uzak olabiliyoruz, tam bu noktadayım.” dedi.

Gülizar’ın Hayatına Odaklanıyor

Gülizar filmi, Anadolu kasabasından Kosova’ya doğru büyük hayalleriyle yola çıkan Gülizar’ın hayatına odaklanıyor. Umutla başlayan ancak karşılaştığı zorluklarla yön değiştiren bu yolculuk izleyiciye bir kadının yeniden ayağa kalkma mücadelesini güçlü bir anlatımla aktarıyor.

Gülizar’ın hikayesi, sadece bir bireyin yaşadıklarını değil, aynı zamanda toplumun görmezden geldiği pek çok gerçekliği de görünür kılıyor. Film, düşlerle örülmüş bir dünyanın nasıl kırılabileceğini ve buna rağmen insanın içindeki ışığı nasıl yeniden yakabileceğini çarpıcı bir dille gözler önüne seriyor.