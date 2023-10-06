İzmit Belediyesi sosyal tesisi Gülümse Kafe, zengin menüsüne Çınar Kadın Kooperatifinin üretici kadınlarının emeğiyle hazırlanan gözlemeyi de ekledi.

İzmit Belediyesi sosyal tesisi Gülümse Kafe; lezzeti, uygun fiyatı ve kalitesi ile İzmitlilerin tercihi olmaya devam ederken, menüsüne yeni bir lezzet daha ekledi. Zengin menüsüyle her vatandaşın damak tadına hitap eden Gülümse Kafe’de artık Çınar Kadın Kooperatifinin üretici kadınlarının emeğiyle hazırlanan gözleme de bulunuyor.

El açması hamurdan yapılan, peynirli ve patatesli seçenekleriyle özenle hazırlanan gözlemeler, İzmitlilerden tam not aldı.