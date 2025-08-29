Nilüfer Belediyespor Kulübü, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez anısına bir anma töreni gerçekleştirdi. Vefatının birinci yılında, isminin verildiği Üçevler Spor Tesisi Pilar Marie Victoria Lopez Voleybol Salonu önünde düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. Etkinlikte, Lopez’in ailesi tarafından gönderilen bir mesaj da okundu. Mesajda aile, Lopez’in hatırasını yaşattıkları için Nilüfer Belediyesi’ne ve kulübe teşekkürlerini iletti.

“GENÇ SPORCULARA İLHAM VERECEK”

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sporcunun ani vefatının herkesi derinden yaraladığını söyledi. Başkan Şadi Özdemir, 2024 yılında Fransa’dan Nilüfer’e büyük umutlarla geldiğini belirterek, “Ancak ne yazık ki transferinden sadece 3 hafta sonra 29 Ağustos 2024’te onu kaybettik. Henüz 29 yaşındaydı. Takımımızla maça çıkamadan aramızdan ayrıldı. Bizler Nilüfer Belediyesi olarak sporcunun adını yaşatmak için Nilüfer Belediye Meclisi olarak karar aldık. Üçevler Spor Tesisi’ndeki voleybol salonumuza onun adını verdik. Onun anısı, bu salonda yetişecek yeni sporculara ilham verecek” dedi.

Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or da, Pilar’ın sürpriz bir şekilde hayatını kaybettiği için çok üzgün olduklarını dile getirdi. Alandaki sporculara yönelik konuşan Or, “ Hepiniz bize emanetsiniz. Ailemizden bir parçasınız. Pilar da öyleydi. Ani vefatı bizi çok üzdü” dedi.

Törenin sona ermesinin ardından, katılımcılar Pilar Marie Victoria Lopez’in anısına karanfiller bıraktı. Daha sonra, Lopez için hazırlanan ve formasının sergilendiği özel alanı ziyaret ettiler.