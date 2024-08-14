Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, İstanbul Avcılar Ambarlı Limanı’nda gerçekleştirilen denetim çalışmalarında ülkeye kaçak yollarla sokulan 730 bin parça kaçak optik ve temizlik malzemesi ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul Avcılar Ambarlı Limanı’nda ve Mersin Limanı’nda kaçakçılıkla mücadele denetim çalışması gerçekleştirildi. Riskli olduğu değerlendirilen beyannameler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin değeri yüksek ticari eşyaları düşük değerde göstererek aldatıcı işlem yapıp, Türkiye’ye sokmaya çalıştıkları tespit edildi.

730 bin parça kaçak ticari eşya ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı kontrolleri sonucunda, 534 bin 940 adet güneş gözlüğü, 142 bin 140 adet optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük, 51 bin 127 adet gözlük çerçevesi ve 1 650 adet temizlik papası tarzı ticari eşya ele geçirildi.

Olaya ilişkin, Mersin ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturmalar devam ediyor.