Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası alınan kararları açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çorlu ilçemizde dün meydana gelen asayiş olayına müdahale ederken şehit düşen polis memurlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk polis teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tarsus'da yaşanan menfur saldırı sonucunda hayatını kaybeden 6 vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

"28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçıları hala devam ediyor. Enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı belirsizlikle karşı karşıyayız. Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor"

"Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist, milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasbederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadı. Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği küresel sistemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Muhalefet, İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiştir. Muhalefetin vazifesi kışkırtmak, tahrik etmek, ekonomik tetikçilik yaparak buradan nemalanmaya çalışmak da değildir. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir"

"Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye’nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Türkiye'yi yeni başarılarla buluşturma mücadelemizin kesintiye uğramasına ve uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz"

"Türkiye dışında da Türk var' dedikleri için tek parti döneminde işkencehanelere atılanların hayallerini Türk Dünyası Vizyonu'yla hayata geçiriyoruz"