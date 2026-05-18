Güven Çayyolu Tıp Merkezi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Bilbay OECD raporları verilerini paylaştı. Bilbay, 2035 yılına kadar dünya genelinde 1,9 milyar insanın obezite ile mücadele edeceğini söyledi. Türkiye verilerini de paylaşan Uzm. Dr. Bilbay, "1975’te yüzde 8,6 olan obezite oranımız 2016’da yüzde 32,1’e yükseldi; bu, kırk yılda 4 kattan fazla bir artış demek. Daha da ürkütücü olan şu ki Türkiye’de her 100 bin ölümden 84’ünün obeziteyle ilişkili olduğu bildiriliyor; bu oran küresel ortalamanın neredeyse iki katı. Dünya Sağlık Örgütü’nün projeksiyonlarına göre eğer önlem alınmazsa 2030 yılına kadar Türk kadınlarının yarısı, erkeklerin ise üçte biri obez olacak. Bu rakamlar bize bir uyarı değil, alarm zili çalıyor" ifadelerini kullandı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Bilbay, "Obezite artık yalnızca bir kilo sorunu değil, kalp, böbrek, eklemler ve metabolizmayı etkileyen ciddi bir kronik hastalıktır. Türkiye, Avrupa’da kadınlarda en yüksek obezite oranına sahip ülke konumuna gelmiştir. Bu tablo, yeni nesil tedavileri hem bir fırsat hem de büyük bir sorumluluk haline getiriyor" ifadelerine yer verdi.

"Semaglutid kullananların 16 ay içinde beden ağırlıklarının yaklaşık yüzde 15’ini kaybettiği görüldü"

Son yıllarda obezite tedavisinde önemli bir dönüm noktası yaşandığını vurgulayan Bilbay, "Etken maddeleri semaglutid ve tirzepatid olan yeni nesil tedavilerin, vücudun kendi doyma hormonlarını taklit ederek iştahı düzenliyor ve kan şekeri kontrolü ile kalp-damar sağlığını destekliyor. Klinik çalışmalarda semaglutid kullananların 16 ay içinde beden ağırlıklarının yaklaşık yüzde 15’ini kaybettiği görüldü" diye konuştu.

Uzm. Dr. Bilbay, söz konusu ilaçların, herkese uygun olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"Bu tedaviler; vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan bireyler ya da 27’nin üzerinde olup tip 2 diyabet, hipertansiyon veya uyku apnesi gibi eşlik eden hastalığı bulunan kişiler için değerlendirilir. Sosyal medya üzerinden ya da kaçak kanallardan temin edilen ürünler ise sahte olabilir ve hayati risk taşır."

"Uyku ve stres yönetimi olmadan kalıcı sonuç elde etmek mümkün değildir"

Uzm. Dr. Bilbay, tedavinin yalnızca ilaçtan ibaret olmadığını özellikle vurguladı:

"Yeterli protein alımı, düzenli kuvvet antrenmanı, kaliteli uyku ve stres yönetimi olmadan kalıcı sonuç elde etmek mümkün değildir. Aksi halde verilen kilonun bir kısmı yağ yerine kas olarak kaybedilebilir; bu da uzun vadede metabolizmanın daha da yavaşlamasına zemin hazırlar."

Metabolik kontrol paketi: kişiye özel, bilimsel ve takipli bir yol haritası

Uzm. Dr. Bilbay, obezite tedavisinde bütüncül bir yaklaşımın önemine vurgu yaparak, "Doğru tedavi; vücut kompozisyon analizi, laboratuvar değerlendirmesi, kişiye özel beslenme ve egzersiz planlaması ile tıbbi takibin bir arada yürütülmesini gerektirir. Hiçbir ilaç tek başına kalıcı çözüm sunmaz; asıl olan hastayı bir bütün olarak değerlendirmek ve süreci bilimsel bir disiplinle yönetmektir. Sağlıklı kilo verme yolculuğu sabır, bilim ve tutarlı takip gerektiriyor. Yavaş, istikrarlı ve sürdürülebilir olmak, uzun vadede hem en güvenli hem de en kalıcı yoldur. Obezite sessiz ilerler; ama bıraktığı izler sessiz olmaz" şeklinde konuştu.