Genç Türk Besteci Emre Şener, 200 yıllık Kraliyet Müzik Akademisi’nin tarihinde önemli bir başarıya imza attı ve okulun bestecilik bölümünden finallerde sunduğu portfolyosundan 100 tam puan alarak mezun oldu. Şener, yüzde 90 bursla eğitimine The Juilliard School New York’ta devam edecek.

Besteci Emre Şener, 200 yıllık Royal Academy of Music (Kraliyet Müzik Akademisi’nin) tarihinde önemli bir başarıya imza attı ve okulun bestecilik bölümünden finallerde sunduğu portfolyosundan 100 tam puan alarak mezun oldu. Şener, aynı zamanda Kraliyet Müzik Akademisi mezunları arasından her yıl bir öğrenciye verilen prestijli ‘Üstün Öğrenci Dekan Ödülü’ne de layık görüldü. Şener, ödülünü mezuniyet töreninde Akademi’nin Onursal Başkanı olan Gloucester Düşesi’nin elinden aldı.

Genç besteci, eğitimine yüzde 90 bursla kabul edildiği dünyanın en iyi konservatuvarı The Juilliard School New York’ta devam edecek.

Verilen bilgiye göre, Emre Şener’in bu yıl Kompozisyon Master programına dünyadan kabul edilen 3 öğrenciden biri olma başarısını gösterdiği The Juilliard School, işitsel ve görsel performans sanatları alanında dünyanın en iyi eğitim kurumlarından biri olarak kabul ediliyor. 1905’te kurulan ve kabul oranları en düşük ABD üniversiteleri arasında başı çeken okulun lisans ve lisansüstü programlarında toplam 950 öğrenci öğrenim görüyor. The Juilliard School’un mezunları bugüne kadar 105 Grammy Ödülü, 62 Tony Ödülü, 47 Emmy Ödülü ve 24 Oscar Ödülü kazanırken yine mezunları ve öğretim üyeleri arasında 16’dan fazla Pulitzer Ödülü ve 12 Ulusal Sanat Madalyası sahibi bulunuyor.