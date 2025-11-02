Operasyon, Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, TIR cinsi bir aracın şüpheli bulunmasıyla başladı. Araçta yapılan X-Ray taraması ve narkotik dedektör köpeği “KONT” ile yapılan detaylı aramada, uyuşturucunun çeşitli bölmelere gizlendiği tespit edildi.

Bakanlık tarafından verilen bilgiye göre, 2025 yılının başından bu yana gümrüklerde toplam 30 ton 100 kilogram ağırlığında, muhtelif türlerde uyuşturucu ele geçirilerek imha edildi. Bu uyuşturucuların toplam piyasa değeri yaklaşık 40 milyar 30 milyon TL olarak hesaplandı.

Soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri ülke genelinde kaçakçılara geçit vermemeye devam ediyor. Bakanlık, uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedefleri arasında gördüklerini vurgulayarak, gençlerin ve toplumun korunması için sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.