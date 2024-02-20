Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıldönümü, Bursa’daki yüzlerce Gümüşhaneliyi bir araya getirdi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde Gümüşhane Birlik ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gecede, milletvekilleri, belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bursa Mehter Takımı tarafından söylenen marşlar büyük coşkuyla hep bir ağızdan söylenirken, Bursa Kılıç Kalkan ekibinin gösterisi ise ayakta alkışlandı.

Gümüşhane Halk Oyunları ekibinin gösterisi, KTÜ Edebiyat Fakültesi Gümüşhaneli Öğretim Üyesi Şair Talat Ülkêr’in şiirleri ve sanatçı Özkan Pekin’in sahne performansı büyük beğeni kazandı. Salonu dolduran Gümüşhaneliler, salonun parkesini dolduracak şekilde horana kalktı

Bursa’da ekonomiye katkı sunan Gümüşhaneli iş insanlarının sponsor olduğu etkinlikte yöresel lezzetlerin ikram ve satışı da yapıldı.