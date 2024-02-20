İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Odası ve İnegöl Mobilya ve Marangozlar Odası Başkanları ile nakliye firmalarının temsilcileri İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’la bir araya geldi. Toplantıda İnegöl’e yapılacak mobilya nakliyecileri üssü projesinin hayata geçirilmesi noktasında mutabakata varıldı.

Uzun süredir nakliye firmalarının şehir dışına taşınması noktasında talepte bulunan oda başkanları ve nakliye firmaları, proje hakkında bilgilendirildi.

Edinilen bilgiye göre İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yeni Hayvan Pazarı bölgesinde yer alan 35 dönümlük arazide Mobilya Nakliyeciler Üssü yapılması noktasında proje hazırladıklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile hayata geçirilecek olan projenin yakında zamanda lansmanının yapılacağı öğrenildi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, Türkiye’nin mobilya başkenti olan İnegöl’ün hak ettiği hizmete yakın olduğunu söyledi. Projenin hazırlanması noktasında emeği geçenlere teşekkür eden Korkmaz, “ İnegöl’ümüzden 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapılıyor. Yine ülkemizin her şehrine ilçemizden yüzlerce TIR mobilya taşınıyor. İnegöl büyüdükçe nakliye firmalarımız maalesef şehir içinde kaldı. Hem görsel anlamda kirliliğe neden oluyordu hem de trafik sorunları oluşuyordu. Yaşanan sıkıntıları belediyemizle uzun zamandır istişare ediyorduk. Mobilyacılar Odası Başkanımız Özcan Ayhan ve nakliye firmalarımızın temsilcileri ile beklentilerimizi paylaşmıştık. Sonunda çalışmalar tamamlandı. İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban bizlere Mobilya Nakliye Üssü Projesinin yeri hakkında bilgilendirmeler yaptı. Projeye destek verecek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve projeyi hayata geçirecek İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.