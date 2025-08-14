Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını sonrasında ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.

Ezine ilçesi Pınarbaşı köyünde 11 Ağustos tarihinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ezine İlçe Sağlık Müdürü Dr. Deniz Sönmez, "Aynı zamanda UMKE gönüllüleri olan Ezine İlçe Sağlık Müdürü Dr. Deniz Sönmez ve Müdürlük Personeli Hanife Acar Ergin, Süleyman Yavaşoğlu ve Sosyal Çalışma Uzmanı Emine Karaman tarafından, Ezine Pınarbaşı Köyü’nde 11.08.2025 tarihinde başlayan yangın dolayısıyla Pınarbaşı köyü ve yakınında bulunan Bozalan, Karadağ, Çamköy köylerinde sahada durum değerlendirilmesi yapıldı. Ezine Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Orman Şefliği, Köy Muhtarları, Sağlık Evi Ebeleri ve Çimento Fabrikası ile gün boyu irtibatta kalındı. Pınarbaşı ve yakın köylerde bulunan bakıma muhtaç ve engelli hastalar evlerinde ziyaret edildi. Yangının akşam saatlerinde kontrol altına alındığı ve hiçbir vatandaşımızın yaralanmadığı bilgisi alındı" ifadelerini kullandı.