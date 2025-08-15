Türkiye İş Bankası Müzesi’nde çocuklara özel atölyeler devam ediyor.

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin yaz atölyeleri, çocuklara hem öğretici hem de eğlenceli deneyimler sunuyor. Atölyelerde çocuklar, finansal okuryazarlık ve tasarrufun önemiyle erkenden tanışıyor; dünyadaki farklı paraların tarihini ve tasarımını keşfediyor; müzede bir zaman yolculuğuna çıkarak kendi tasarımlarını oluşturuyor.

Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde düzenlenen ücretsiz çocuk atölyelerine kayıt için issanat.com.tr adresi ziyaret edilebiliyor.

16 Ağustos Cumartesi 11.00 - İşte Bütçem

17 Ağustos Pazar 11.00 - Dünyanın Parası

20 Ağustos Çarşamba 11.00 - İşte Bütçem, 14.00 - Rengarenk Taçlar

29 Ağustos Cuma 12.00 - Müze Hatıram, 14.30 - Dünyanın Parası

İşte Bütçem

16 Ağustos Cumartesi, 11.00 / 20 Ağustos Çarşamba, 11.00

Yaş grubu: 8-12 yaş

Çocuklara finansal okuryazarlık becerisi kazandırmayı hedefleyen bu atölyede katılımcılar, gelirleriyle harcamalarını dengeleyerek tasarruf yapmayı öğrenecekler. Tasarruf, birikim, bütçe yapmanın ve kaynakları doğru yönetmenin önemi gibi ekonominin temel prensiplerini pekiştirecekler.

Dünyanın Parası

17 Ağustos Pazar, 11.00 / 29 Ağustos Cuma, 14.30

Yaş grubu: 8-12 yaş

Paranın tarihinin ve üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretim süreci hakkında bilgi edinip dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacaklar.

Rengarenk Taçlar

20 Ağustos Çarşamba, 14.00

Yaş grubu: 4-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

Ailelerinin eşliğinde müzenin kalıcı sergisi "İş’in 100 Yılı"nda bir zaman yolculuğuna çıkacak olan minikler, kuruluşundan bugüne İş Bankası’nın iktisadi ve sosyal gelişimine tanıklık edecekler. Sergi gezisinin ardından Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kutlamalardan ilhamla kendi kutlama taçlarını hazırlayacaklar.

Müze Hatıram

29 Ağustos Cuma, 12.00

Yaş grubu: 4-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin birbirinden eğlenceli bölümlerini aileleri ve bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık malzemelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesneleri ve mekânları, bilmece bulmaca oyunuyla pekiştirecek katılımcılar müze hatıralarıyla atölyeden ayrılacaklar.