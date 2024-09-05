GÜNEKAB (Güney Edirne Katı Atık Birliği) Meclisi'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşim toplantısı, 3 Eylül 2024 Salı günü gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantı, saat 17.00’da başladı.
Toplantı, Keşan Belediye Başkanı ve GÜNEKAB Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, gündem maddesi olan 2025 yılı birlik bütçesi görüşüldü. Maddenin, Aralık ayı meclisinde görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.
Toplantının ikinci maddesinde ise, Güney Edirne Katı Atık Birliği atık ücret tarifesinin belirlenmesi görüşüldü.
Atık ücret tarifesinin, ton başına 130 TL+KDV olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
GÜNEKAB Meclisi’nin bir sonraki olağan toplantısı ise, Aralık ayında yapılacak.