Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) Olağan Meclis toplantısı dün yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 15.00’de birlik başkanı Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan başkanlığı’nda toplanan meclisin 26 üyesinden 19 üyenin katılımı ile toplantı gerçekleşti.

Meclis toplantısı başlamadan önce birlik meclis üyesi Rasim Ergene’nin Birlik Başkanı’na huzur hakkı olarak 17 bin TL verilmesi ile ilgili önergesi de oybirliği ile toplantı gündemine alındı.

Açılış ve yoklamanın ardından , 2.maddede yer alan 2025 Yılı Birlik Bütçesi maddesi ile GÜNEKAB Atık ücret tarifelerinin görüşülmesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Birlik Başkanı Mehmet Özcan kendisi ile ilgili maddenin görüşülmesi sırasında yerini GÜNEKAB Birlik Başkan Vekili Hüseyin Yavaş’a bıraktı.

Özcan’ın salonun dışına çıkmasının ardından madde oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra salona gelen Özcan, dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmayınca alınan kararların hayırlı uğurlu olması dilekleri ile 2.oturumun 3 Eylül Salı günü saat 17.00’de yapılacağını belirtti.