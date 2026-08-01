Bir dönem dondurma bile ikram eden otobüs firmaları, artık yalnızca meşrubat ile çay-kahve servisi yapıyor. Birçok firma ise keki de ikram listesinden çıkardı. Mazot, terminal giriş ücretleri, otoyol ve köprü geçişlerindeki maliyet artışlarından yakınan sektör temsilcileri, önümüzdeki süreçte şehirlerarası otobüslerde tıpkı uçaklarda olduğu gibi su ve meşrubat gibi ikramların ücretli hale gelebileceğine dikkat çekiyor.

Asker uğurlamaları ve memleket özlemini gidermek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan şehirlerarası otobüs yolculuklarının vazgeçilmezi olan ikramlar artık eski günlerini aratıyor. Yolculuk başında ve mola dönüşlerinde muavinin ikram hazırlığına başlamasıyla yolcuların heyecanla beklediği ikramlar büyük ölçüde kaldırıldı. Akaryakıt, otoyol, köprü ve terminal giriş ücretlerindeki artış nedeniyle son aylarda otobüs firmaları ikramlarda ciddi kısıtlamalara gitti. Birçok şehirlerarası otobüs firması aldığı kararla uzun süren yolculuklarda sadece sıcak ve soğuk içecek ikram etmeye başladı. Artan maliyetlerin yanı sıra biletlerin büyük bölümünün internet üzerinden satılmasıyla yükselen komisyon oranlarının da yük oluşturduğunu belirten sektör temsilcileri, yolculara sunulan ikramların bu nedenle azaltıldığını ifade ediyor.

Kars Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mustafa Kıransal, "Otobüsçüler can çekişiyor, otobüsçülerde can kalmadı. Kars-İstanbul arası bin 500 kilometre ve sadece 2 bin 100 TL. Yolcu bedava gidiyor, nasıl dondurma versin, nasıl kek versin ama yine de biz az da olsa ikram dağıtıyoruz. Mazot 80 lira. Kars'tan İstanbul'a sadece köprü ve otoyol için 5-6 bin lira ödüyoruz. İkramlarda kısıtlama sürüyor. Yaklaşık bir yıldır kek ve bisküvi dağıtımı kaldırıldı. Girdiler pahalı, gelirler yetersiz. Bir lastik 30 bin lira. Bir motor yaptırmak 600 bin lira. Motoru bırakın, ustayı getirmek bile 50 bin liradan aşağı olmuyor" dedi.

Otobüslerde su bile ücretli olabilir

Türkiye Otobüs İşletmecileri Federasyonu (TOFED) Malatya Şube Başkanı ve Malatya Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Eyüp Fatih Bay ise artan maliyetler nedeniyle ikramlarda kısıtlamaya gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Mazot, otoyol ve köprü giderlerinin yanı sıra internet üzerinden satılan biletlerde alınan yüksek komisyonlara da tepki gösteren Bay, "Araçlar boş gidip geliyor, yolcu yok. Yazıhaneciler de perişan, otobüsçüler de ayakta kalmakta zorlanıyor. Yine de iyi firmalarda sıcak ve soğuk içecek ikramı devam ediyor. Seyahat uygulamaları yüzde 13 komisyon alıyor, hiçbir maliyete katlanmadan. Vatandaş da firmada aynı fiyat olmasına rağmen biletini uygulamalar üzerinden alıyor. Otobüsler boş kalınca firmalar da ilk olarak ikramlardan kısmak zorunda kalıyor. Masraflar çok yüksek. Üstelik uygulamalar bilet gelirlerini firmalara 20 gün sonra aktarıyor. Uçaklarda su satılıyor. Yakında otobüslerde de ücretli ikram dönemi başlayabilir. Her şey sürekli zamlanıyor. Otobüslerde su parayla satılırsa kimse şaşırmasın" ifadelerini kullandı.