Kentte oto kiralama işi yapan Mehmet Sayın, 27 Temmuz Pazartesi günü Y.Ç. isimli bir kişiye otomobil kiraladı. Aracı kiralayan kişinin, bir süre sonra otomobilin GPS takip cihazını sökerek izini kaybettirdiği öne sürüldü. Sayın, polise giderek şikâyetçi olurken, Y.Ç.’nin aynı yöntemle toplam 8 farklı aracı aldığı iddia edildi. Öte yandan Y.Ç.’nin araç kiralama sırasında evrakları imzaladığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Güvenilir birine benziyordu"

Aracı alınan iş yeri sahibi Mehmet Sayın, "Pazartesi günü Y.Ç. adında bir müşteri geldi ve araba istedi. Şartlarına ve durumuna baktı. Zaten UYAP’tan icrasına, mahkemesine kadar her şeyine bakıyoruz. Üzerine kayıtlı bir araç da vardı. Prosedür açısından herhangi bir problem yoktu, güvenilir birine benziyordu. Bir otomobil verdik, bir günlüğüne kiraladı, ardından süresini birkaç gün uzattı" dedi.

"Araçların GPS'lerini sökmüşler"

Sayın, aracı kiralayan kişinin 3 gün sonra GPS cihazını söktüğünü öne sürerek, "Aracı kiraladıktan 3 gün sonra kendisine ulaşamadık, GPS'ten de sinyal alamadık. O sırada bizim dışımızda başka firmalardan da araç kiraladığını öğrendik. Onlar da aynı şekilde ulaşamamış. Araçların GPS'leri hep sökülmüş. Aracımızın bulunmasını istiyorum. Kimsenin canı yanmasın. Polislerimize güveniyoruz, umarım aracımız en kısa sürede bulunur" diye konuştu.

"8 lüks araç alındı"

Şahsın toplamda 8 aracı aldığı iddiasını dile getiren Sayın, "Bildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla 8 araçtan söz ediliyor. Hepsi lüks marka otomobiller. En kısa zamanda bulunursa çok sevineceğiz. Polise şikâyetimizi de yaptık. Canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.