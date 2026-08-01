Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 117,04 TL’den alınırken 6 bin 189,85 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 5592,48 TL, satış fiyatı ise 5 bin 786,85 TL olarak kaydedildi.

14 ayar altın 3 bin 352,76 TL’den alınırken 4 bin 515,38 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 21 TL, satış fiyatı 10 bin 105 TL oldu. Eski çeyrek altın ise 9 bin 898 TL’den alınıp 10 bin 13 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 20 bin 42 TL, satış fiyatı 20 bin 210 TL olarak belirlenirken tam altın 39 bin 961 TL’den alınıp 40 bin 236 TL’den satılıyor.