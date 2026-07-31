Binek otomobillerde asgari maktu Özel Tüketim Vergisi uygulanmasını öngören düzenleme yürürlüğe girdi. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen uygulanmaya başlandı.

Kanunda yer alan düzenlemeyle otomobillere uygulanan ÖTV sistemine yeni bir vergi alt sınırı getirildi. Buna göre binek otomobiller ile ağırlıklı olarak yolcu taşımak amacıyla üretilen bazı motorlu taşıtlarda asgari maktu ÖTV uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre mevcut sistemde ÖTV; motor silindir hacmi, motor gücü, emisyon değeri, elektrikli araçlarda menzil ve aracın vergisiz fiyatı gibi kriterler üzerinden oran bazlı olarak hesaplanıyor.

Yeni uygulamayla birlikte oran üzerinden hesaplanan verginin belirlenen asgari tutarın altında kalması engellenecek. Hesaplanan ÖTV, asgari maktu verginin altında çıkarsa tahsilat belirlenen alt sınır üzerinden gerçekleştirilecek. Verginin asgari tutarı aşması durumunda ise mevcut oran bazlı sistem uygulanmaya devam edecek.

Binek otomobillerde alt sınır 100 bin TL

Düzenleme kapsamında binek otomobiller ve aynı grupta değerlendirilen diğer motorlu taşıtlar için asgari maktu ÖTV tutarı 100 bin TL olarak belirlendi.

Üç ve dört tekerlekli motorlu araçlar ile bazı ATV modellerini kapsayan L sınıfı taşıtlarda ise yalnızca elektrik motor gücü 4 kilovat ve üzerinde olan araçlar yeni sisteme dahil edildi. Bu araçlarda asgari maktu ÖTV tutarı 30 bin TL olacak.

Elektrik motor gücü 4 kilovatın altında kalan L sınıfı araçlar, içten yanmalı motorlu modeller, iki tekerlekli motosikletler, tarım ve orman traktörleri ile T sınıfındaki ATV’ler uygulama kapsamının dışında tutuldu.

Ticari amaçla yolcu veya yük taşımacılığında kullanılan araçların ve motosikletlerin mevcut ÖTV uygulamasında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Mevcut araç fiyatlarında değişiklik beklenmiyor

CNBC-e’de yer alan habere göre piyasada satışı devam eden otomobiller için mevcut oranlarla hesaplanan ÖTV tutarları, belirlenen 100 bin liralık alt sınırın üzerinde bulunuyor.

Bu nedenle yeni düzenlemenin mevcut araçların satış fiyatlarında veya tüketicilerin ödeyeceği vergi tutarlarında doğrudan bir artışa yol açması beklenmiyor.

Cumhurbaşkanına değiştirme yetkisi verildi

Kanunla birlikte Cumhurbaşkanına, belirlenen asgari maktu ÖTV tutarlarını yasal sınırlar içerisinde değiştirme yetkisi de tanındı.

Cumhurbaşkanı, kanunda yer alan tutarları veya yeniden değerleme oranına göre güncellenen miktarları 10 katına kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

Düzenlemenin amacı piyasa koşullarına hızlı müdahale

Düzenlemenin gerekçesinde, asgari maktu ÖTV uygulamasının mevcut dönemde doğrudan ek vergi geliri sağlamak amacıyla hazırlanmadığı belirtildi.

Yeni sistemle otomotiv sektöründe ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek ticari gelişmelere ve değişen piyasa koşullarına karşı daha hızlı karar alınması hedefleniyor.

Uygulamanın ayrıca rekabet dengesini bozabilecek durumların önlenmesi ve araç fiyatlandırmalarında yaşanabilecek olumsuz gelişmelere zamanında müdahale edilmesi amacıyla yürürlüğe konulduğu ifade edildi.