Güneş lekeleri daha sıklıkla daha açık tenli kişileri etkiler, ancak bu durumdan herkes etkilenebilir. Cildinizdeki herhangi bir noktadan veya lekeden endişe duyuyorsanız daima bir dermatologla görüşmekte fayda vardır. Dermatologunuz tehlikeli olmadığını belirledikten sonra, güneş lekelerinin tedavisinde kullanılabilecek birçok doğal yöntemler ve seçenekler bulunmaktadır.

Güneş lekelerini giderecek püf noktalar: Güneş lekelerinden doğal yöntemlerden kozmetik prosedürlere kadar, güneş lekelerinin giderilmesine yönelik bazı önerileri sizlerle paylaşacağız.bu uygulamalar sayesinde güneş lekelerinden kurtulabilirsiniz fakat cildinizin durumuna göre, ilk olarak bir dermatolog ile iletişime geçmenizi öneririz.

Bir taze limon dilimleyin ve meyveyi doğrudan güneş lekelerine günde 10 ila 15 dakika boyunca uygulayın. Meydana gelen asit, lekeleri aydınlatmaya yardımcı olur ve ölü cilt hücrelerinin yok edilmesini sağlar.

Güneşten hasar gören bölgelerin iyileşmesine yardımcı olmak için günde iki kez aloe vera jeli uygulayın. Aloe dikkate değer derecede doğal iyileşme özelliklerine sahiptir.

Kaynar suda 3-5 dakika yeşil çay poşetini bekletin. Poşeti bir pamuklu bez üzerine sıkıştırın ve lekeleri günde iki kez ovun. Çaydaki antioksidanlar cildin iyileşmesine yardımcı olur.

Açık E vitamini kapsüllerini kırın ve jeli doğrudan güneş lekelerine uygulayın. Yara izlerini yok etmeye yardımcı olan bu uygulama, güneş lekelerinin solmasına ad yardımcı olur.

Kırmızı soğanı dilimleyin ve güneş lekelerinin üzerine sürün ve yavaşça ovmaya başlayın. Soğanın içerisinde bulunan asit, güneş lekelerini yok etmenizde size yardımcı olabilecek en sağlıklı ürünlerin başında gelmektedir.

Azelaik asit içeren ürünleri deneyin. Söz konusu asit, çavdar ya da buğday gibi tahıllardan elde edilmekte ve aynı zamanda hiperpigmentasyonun ortadan kalkmasına yardımcı olduğu da uzmanlar tarafından açıklanmıştır.

Kriyoterapi adlı bir teknikle güneş lekelerini dondurun. Bu işlem genellikle lekeleri dondurmak için sıvı azot kullanır. Daha sonra yaklaşık 1 hafta içinde kabuk soyulacak ve düşecektir.

Mümkün olduğunca direkt güneş ışığından uzak kalmaya çalışın ve solariuma girmeyin. Bir şapka takın veya bir şemsiye kullanın. Güneşin zararlı ışınlarını saptırmak için açık renkli kıyafetler tercih edin.

Lazer tedavisi ile güneş lekelerinizi tedavi ettirebilirsiniz. Bu işlem pahalıdır, ancak cildin ince tabakalarını alarak güneş lekelerini gidermede etkilidir. Lekelerin iyileşme süresi ortalama birkaç haftadır.

Güneş lekeleri zaman zaman farklı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu nedenle, uygulama işlemlerinden önce cilt uzmanına başvurmanızı öneririz. Cilt uzmanınızın tavsiyeleri üzerine, yukarıda yazılı işlemleri uygulayabilirsiniz.