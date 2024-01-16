Venüs dışında Uranüs’ü de güneş sisteminde doğudan batıya dönen gezegen listenize ekleyebilirsiniz. Çünkü tek başına Uranüs, 90 dereceden fazla eğimiyle oldukça ilginç bir yörüngeye sahip. Günler Uranüs’te oldukça kısadır, çünkü her 17 saatte bir kendi ekseni üzerinde bir dönüşü tamamlar ki bu, “gaz devleri” sınıfındaki gezegenler için oldukça alışıldık bir süre. Ayrıca Uranüs’te bir yıl, 84 Dünya yılına eşdeğerdir. Bu süre zarfında gezegenin kutup bölgelerinde ciddi mevsimsel değişiklikler olduğu düşünülüyor.

Mars, Dünya ile aynı dönme periyoduna sahiptir, ancak kendi dönüş ekseni ile yörüngesel açısal momentumunun ekseni arasındaki açının, milyonlarca yıllık bir zaman ölçeğinde yaklaşık 11 ila 44 derece arasında kaotik bir şekilde değişeceği tahmin edilmektedir. Bu, güneşin ve diğer gezegenlerin yaptığı çekim etkisinden kaynaklanmaktadır. Yani şimdi Mars’a giderseniz, yaz boyunca birçok bölgede güneş güneydoğudan doğar. Ancak birkaç milyon yıl beklerseniz, gezegen zamanla yön değiştirdiği için güneş tam tersi yönden doğabilir.

Venüs ve Uranüs Neden Doğudan Batıya Dönüyor?

Sorumuza geri dönecek olursak, gezegenlerin neden ve neye göre dönüş yönlerinin belirlendiğini (ve neye göre değiştiğini) henüz tam olarak bilmiyoruz. Dönmeye başladıkları dönemin, yaklaşık 4.6 milyar yıl önce başlayan ve yarım milyar yıl süren güneş sisteminin oluşum aşamasına kadar uzandığı düşünülüyor. Ayrıca günümüzde gözlemlediğimiz gezegenlerin birçoğuna devamlı olarak gökcisimleri çarptığı için yörüngelerinin (ve dönüş yönlerinin) zamanla değişmiş olması muhtemel.

Muhtemelen hem Venüs hem de Uranüs, tıpkı diğer yedi gezegen gibi, başlangıçta batıdan doğuya doğru dönüyordu. Bunu şu an için kesin bir ifadeyle açıklamak biraz zor görünüyor.