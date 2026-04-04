Edinilen bilgiye göre, İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde Kurşunlu mahallesi istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Berat K.(21) yönetimindeki 16 AFC 72 plakalı hafif ticari araç, Hasanpaşa mahallesi mevkiindeki köprü üzerinde karşı istikametinden gelen İrfan G.(72) yönetimindeki 55 LY 396 plakalı hafif ticari araca akabinde ise Abdulmuttalip M.(33) yönetimindeki 16 U 4506 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan İrfan G. yönetimindeki hafif ticari araç köprü demirlerini devirerek dereye uçtu.

Kaza sonucu sürücüler ile Berat K. yönetimindeki hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Abdulkadir M.(36) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralılar araçlardan çıkarırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.