Hamamlıkızık Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde düzenlenen etkinliğe ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra; Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, kadın girişimciler ve davetliler katıldı. Programda; kadın üreticilerin dijital pazarlara erişimini artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla; finansal, tarımsal, dijital ve ekolojik okur yazarlık, ürün geliştirme, markalaşma, pazarlama, gıda güvenliği ve dijital iletişim gibi konularda eğitimler verildi.

‘Yeni Nesil Çiftçi Kadın Buluşmaları’ etkinliğinde, kadınlara yönelik çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Kadın elinin dokunduğu her şey iyileşiyor, güzelleşiyor. Kooperatifleşmek çok değerli. Kadınlarımız burada sadece ev bütçelerine, ev ekonomilerine katkı sağlamıyorlar. Aynı zamanda dostluklar elde ediyorlar. 2021 yılından bu yana, 15 kadın kooperatifinin kurulmasına öncülük ederken, 30 mahallede de Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezimizi hizmete açtık. Kadınların el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmeleri için Hanımeli Çarşısı projesini de hayata geçirdik" dedi.

Yeni bir çalışmanın da müjdesini veren Başkan Yılmaz; "Yakında yeni bir kooperatifimizi daha şehrimize kazandıracağız. Glütensiz beslenmeyle ilgili güzel bir kooperatifin hazırlık aşamasındayız ve inşallah kuruluşunu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almalarını önemsediklerini belirterek, "Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması, şehirlerin kalkınmasına da doğrudan katkı sunmaktadır. Kadın emeğini güçlendiren her çalışmayı, kentimizin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bugün Yıldırım; kadın kooperatifleri, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri, Hanımeli Çarşısı ve kadın istihdamı ile kadınların ön plana çıktığı bir kenttir. Kadınlarımızı desteklemeye, üreten kadınlarımızın yanında durmaya ve onlara yol açmaya devam edeceğiz. Emeğini ekonomik değere dönüştürmek için çaba gösteren tüm kadınlarımızı kutluyorum" diye konuştu.

