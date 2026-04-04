Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yerel kalkınma ve üretim odaklı saha ziyaretleri kapsamında Orhaniye Kooperatifi Süt Ürünleri İmalatı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Mehmet İleri ile birlikte tesisi gezen Başkan Ercan Özel, üretim aşamaları ve kooperatifin hedefleri hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyarette kooperatifin bölge ekonomisine sunduğu katkıya dikkat çeken Başkan Ercan Özel, 195 ortağı bulunan kooperatifin 65 üreticiden her gün yaklaşık 3,5 ton süt alımı yaptığını vurguladı. Hijyenik şartlarda üretilen 12 çeşit peynirin başta Bursa, İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini belirten Özel, işletmenin örnek bir model teşkil ettiğini ifade etti.

Orhaniye Kooperatifi'nin kalite standartlarında yakaladığı ivmeye değinen Belediye Başkanı Ercan Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"1981 yılından bugüne üretim geleneğini bozmadan, 13 çalışanıyla istihdama katkı sağlayan bu kıymetli işletmemiz, Yenişehir'in adını gururla temsil ediyor. Üretim gücü ve kalite anlayışıyla önemli bir marka haline gelen Orhaniye Kooperatifi, yerel kalkınmanın en güzel örneklerinden biri. Üreten, ilçemize katma değer sağlayan tüm emekçilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Başkan Özel, yerel üreticinin ve kooperatifleşmenin her zaman destekçisi olduklarını belirtti.

