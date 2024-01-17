Genç, yaşlı fark etmeksizin tüm bireylerin yaz aylarında güneşe çıkmadan önce cildini koruma amaçlı güneş koruyucu ürünler kullanması gerekli ve faydalıdır. Günümüzde yapılan çalışmaların ve kozmetik sektörünün bu konuya vermiş olduğu hassasiyete dayalı olarak yüksek faktörlü koruma ürünleri piyasaya sunulmuştur.

Sunulan bu ürünleri alırken koruyucu özelliğinin gerçekliğine ve içeriğindeki maddelerin vücut ile uyumlu olmasına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü gerek kendiniz için gerekse çocuğunuz için kullanacağınız bu ürünler, hassas ciltlere faydadan çok zarar verirse bu durumda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacaktır.

Güneşten Korunmak İçin Hangi Krem Kullanılmalıdır?

Yaz ayları yaklaşmaya başladığında özellikle hassas cildi olan insanlar, ciltlerini en iyi şekilde koruyacak kremleri arayışa başlar. Teknolojik ve donanımsal tüm özellikleri birleştirerek insan sağlığına ve cildine faydalı ürünlerin üretimi ile sektöre adını yazdıran La Roche Posay marka kremler, bu arayış için ön plana çıkıyor. Bu krem sayesinde hassas ciltler güneşten tam olarak korunabiliyor.

Parfümsüz olması, içeriğinde IVB ve UVA ışınlarının vücuda temas etmesine karşın yüksek faktörlü koruma sağlayan spektrumlar bulunur. Ayrıca güneş nedeni ile yüzün kızarmasını ya da kızarıklık görünümünün azaltılmasına da yardımcı olur.

La Roche Posay Güneş Kremini Nasıl Kullanılır?

Kozmetik ürünler içerisinde bebek ve çocuk ciltleri başta olmak üzere hassas cilde sahip olanların yazın mutlaka kullanması gereken ürünlerden bir tanesi de güneş kremidir. Özellikle güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmak zorunda kalanlar için güneş ile cildin buluşmasından yarım saat öncesinde kremin cilde sürülmesi gereklidir.

Ayrıca güneş ile maruz kalındığı sürece her iki saatte bir krem cilde uygulanmalı bu arada denize ya da havuza girildi ise çıktıktan sonra süreyi beklemeden mutlaka tekrarlanmalıdır. Sağlık açısından 3 yaşından küçük çocukların güneşe maruz bırakılmamaları herkesten daha hassas olan ciltleri için çok fayda sağlayacaktır.

La Roche Posay Güneş Kremi Etkileri

La Roche Posay dermatoloji laboratuarlarında geliştirilen ve Anthelios markası ile piyasada satışa sunulan güneş kremi ile ilgili olarak bazı özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Hassas cilt korumasında yüksek güvenilirlik sunar.

İçeriğinde çok az miktarda kimyasal içerik bulunmaktadır.

Güneşin zararlı UV ışınlarının insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.

Deniz kenarında kuma ve deniz suyuna karşı etkisinden bir şey kaybetmez.

Terlemeye karşı dayanıklı bir üründür.

Özellikle narin çocuk ciltleri için güvenle kullanılacak bir üründür.

Suya dayanıklı olup uygulaması en kolay ürünlerden bir tanesidir.

Güneş Kremleri Nasıl Seçilmelidir?

Güneş kremleri seçilirken kullanılacak olan cilt yapısı ön plana çıkar. Herkesin cilt yapısı farklıdır. Bebekler, çocuklar, gençler, yaşlılar olarak yaş gruplarına göre farklılık olabildiği gibi ten rengine göre de farklılıklar olabilmektedir. İşte tüm bunlar bir araya geldiğinde seçeceğiniz kreminde sizin en değerli hazineniz olan cildinizi en iyi şekilde koruması gerekmektedir.

En Kaliteli Güneş Kremi

Yazın en çok ihtiyaç duyulan kozmetik ürünlerinden biri olan güneş kremi denilince kalite anlamında akla gelen ilk markalardan bir tanesi olan ve herkesin tercihi Bioderma ürünlerinden oluşur. Her türlü cilt tipine uygun olarak yapılan üretimlerdeki ortak amaç güneşin zararlı ışınlarının insan cildi ile temas ettiği durumlarda yüksek koruma sağlamaktır. Cildinizin yapısına göre seçim yapabileceğiniz bu ürünleri kesinlikle kullanmalı ve cildinizi koruma altına almalısınız. Güneşin bu zararlı ışınlarından dolayı oluşabilecek olan güneş lekelerinin de önüne geçmek için bu kremlerin kullanılması dermotologlar tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir.