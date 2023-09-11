Aslında diyebilirim ki, meme kanseri diğer kanserler içerisinde en hızlı gelişme olan kanserdir. Çünkü dünyada kadınlarda görülen en sık kanserdir. Klinik çalışma yapılabilecek en kolay kanserlerden bir tanesidir. Dolayısıyla bilgi çok hızlı artıyor. 2000’li yıllardan sonra, biz meme kanserinin artık tek bir hastalık olmadığını ve kendi içinde de alt gruplara ayrıldığını, bu alt gruplara göre de farklı farklı tedaviler verilmesi gerektiğini, tedavileri bittikten sonra her hastayı farklı bir şekilde izlenmesi gerektiğini öğrendik. Örneğin, meme kanseri grubu içinde HER2 pozitif diye bir grup vardır. Bu grup yaklaşık 10-15 yıl öncesinde metastatik olduğu zaman 1 yıldan az yaşarlardı. Günümüzde ise ilk 1 yılda bu hastaların yaşam süreleri, 3,5 yılı geçti. 6-7 yıla ulaştı diyebilirim. Burada ilerlememizdeki neden, bu moleküle karşı geliştirilen, yeni hedefe yönelik kemoterapi olmayan ve saç dökmeyen ilaçlardır. Bu ilaçlar ilerlememizde çok yardımdı oldular. Metastatik hastalıkta olan bu ilerlemeden sonra, bu ilaçlar erken evre hastalığa da geçti.

Günümüzde artık kemoterapi olmayan, sadece tümöre yönelik ilaçları da kullanarak meme kanserinde ciddi bir ilerleme sağladık. HER2 pozitif sadece bir gruptu. Diğer bir grup hormon reseptörleri pozitif hastalıklar, bu grup da elimizdeki ilaç sayıları arttı. Böylece art arda kullandığımız ilaçlarla hastalara, uzun bir yaşam süresi sağlamış olduk. Hedefe yönelik tedavilerin en büyük özelliği de, kemoterapi gibi olmadıkları için insanların tedavi sırasında yaşam kalitesini de bozmuyorlar. Saçları dökülmüyor, bulantıları olmuyor, çok rahat ve kaliteli bir tedavi alınmış oluyor. Bir de 3’lü negatif dediğimiz hasta grubu vardır. Bu grupta elimizdeki tek silah kemoterapidir. Kemoterapilerin de yanlarına yenileri ekleniyor. Elimizde en az 10 çeşit kullanabileceğimiz ilacımız var. Biri iyi gelmezse öbürünü verebiliyoruz. Onkologlar için bile yeni ilaçların çıkması, son 10 yıl içerisinde piyasaya girmesi ve hasta için kullanılması film şeridi kadar hızlı geçti. Dilerim ki çok daha iyi ve çok daha güzel ilaçlar çıkar. Hastalarımıza daha iyi, daha uzun yaşam şansları verir.