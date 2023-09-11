Liposuction ameliyatlarında gelişen teknoloji ile beraber, kullandığımız tekniklerde de çok ciddi değişiklikler olmaya başladı. Eski liposuction teknikleri de artık kullanılmıyor, onlar tarihe karıştı anlamı taşımamaktadır. Lazer lipoliz dediğimiz, günümüzde çok sık talep edilen ve pek çok merkezde rutin kullanıma giren tekniğin gelişmesiyle beraber, eski tekniklerin de artık tarihe karıştığı gibi bir izlenim elde edildi. Halbuki eski liposuction teknikleri, günümüzde de aynen kullanılmaktadır. Ancak yeni gelişen tekniklerle, yeni elde ettiğimiz enerji kaynakları bu eski tekniklerle kombine edilerek lazer lipoliz, ultrasonografik liposuction gibi yeni isimlerle markete sunulmaktadır. Bunların var olması demek, eski tekniklerin tarihe karıştığı anlamını taşımamaktadır. Hastalar için en ideal yöntemin bulunmasıyla birlikte hepsi adeta bir kombinasyon içerisinde, yeni harmanlanmış bir kombine teknik gibi kullanılmaktadır.