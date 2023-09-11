Arkadaşlarıyla doğanın kucağında kamp yaparken hayatını kaybeden iç mimar Bartu Can (32), trajik bir şekilde bulundu. Sabahın erken saatlerinde, Can'ın hareketsiz bir şekilde bulunmasıyla olayın vahameti anlaşıldı.

Arkadaşları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak yardım talep ettiler. Hızla bölgeye sevk edilen bir dizi uzman ekip, olay yerinde incelemelerde bulundu ve ne yazık ki Bartu Can'ın hayatını kaybettiğini teyit etti.

Can'ın ölümü, şu an için üzerinde net bir bilgi bulunmayan kesici veya delici bir alet ya da ateşli silah izleriyle ilişkilendirilmiyor. Ölümün kesin nedeni, adli tıp otopsisinin sonuçlarıyla aydınlatılacak. Soruşturma devam ediyor ve olayın ardındaki gizem giderek artıyor.