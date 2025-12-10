Gürcistan Acara Özerk Bölgesi Kültür Bakanı ve ünlü piyanist Eliso Bolkvadze, Bursa Panorama Müzesi, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, "Türkiye’nin tarihini burada çok net gördüm" dedi.

Gürcistan Devleti Acara Özerk Bölgesi Kültür Bakanı ve dünyaca ünlü piyano sanatçısı Eliso Bolkvadze, Marmara Gürcü Dernekleri Federasyonu’nun daveti üzerine Bursa’ya geldi. Bursa programı kapsamında 10 Aralık Çarşamba günü Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi ve Orhangazi Türbesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü ziyaret eden Bolkvadze, şehirdeki tarihi ve kültürel mirasa hayran kaldı.

Ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan Bolkvadze, Bursa’nın sadece Türkiye için değil, bölge tarihi açısından da büyük bir değer taşıdığını belirterek, "İlk kez buraya geliyorum ve aynı zamanda hem Bursa’nın tarihini gördüm hem de sanat tarihini görmüş oldum. Buranın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yüzyıllar öncesinde yaşanmışlıkları modern bir şekilde ifade ettiniz. Bizlerin de bunları görme fırsatı oldu. Aynı zamanda burada gezerken resimleri de görmüş olduk ve o çağlarda yaşayan insanların sanata, insani değerlerine, kültürlerine ne kadar değer verdiğini açık bir şekilde görebildik. Buraya geldiğimde Türkiye’nin tarihini çok net bir şekilde görebildim. Burada ziyaretçi sayısının fazla olduğunu biliyorum, gelecekte daha da fazla olacak diye düşünüyorum" dedi.

Bakan Eliso Bolkvadze’ye ziyaretinde İstanbul Gürcistan Başkonsolosu Aleko Jishkariani, Bursa İl Kültür Müdürü Kamil Özer, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Mutlu Esendemir, Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu (MARGÜFED) Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, BTSO Eğitim Konseyi ve MARGÜFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Edip Ali Demirtaş eşlik etti.