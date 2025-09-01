AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Çınarcık Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi'nin önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibinin gayretleri, AK Parti'nin vizyoner belediyecilik anlayışı ve güçlü devlet desteği sayesinde tamamlandığını söyledi.



Bursa'nın 2060'a kadar susuzluk endişesi yok

68 kilometrelik isale hattı, günlük 300 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi ve 3 dev su deposuyla Bursa'nın su geleceğinin garanti altına alındığını vurgulayan Gürkan, "Bu proje sayesinde şehrimizin mevcut yıllık 240 milyon metreküplük içme suyu kapasitesi yüzde 60 artışla 385 milyon metreküpe çıkacaktır" dedi.

Sanayiye de can suyu olacak

Çınarcık Barajı'ndan sağlanacak yıllık 75 milyon metreküp içme suyu ve 70 milyon metreküp kullanma suyunun yalnızca vatandaşlara değil, sanayiye de hayat vereceğini belirten Gürkan, "Bu proje, yeraltı sularının tükenmesini önleyerek hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlayacak stratejik bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.



660 milyon liralık dev tasarruf

Projeye yönelik geçmiş eleştirileri hatırlatan Gürkan, "Bu yatırımı ‘BUSKİ'yi döviz üzerinden borçlandırmışlar' diyerek eleştirenlerin, bugün geldiğimiz noktada projenin önemini daha net kavradığını görüyoruz. Oysa proje, EBRD ve AFD işbirliğiyle sağlanan 150 milyon Euro krediyle planlandı, ihaleler 9 firmaya bölünerek 660 milyon liralık tasarruf sağlandı ve süreç hızlandırıldı" dedi.

"Bu eser Ak Parti belediyeciliğinin damgasıdır"

Bazı kesimlerin projeyi sahiplenmeye çalıştığını ifade eden Gürkan, "Bursa'nın su ihtiyacını güvence altına alan bu yatırım AK Parti belediyeciliğinin eseridir. Bugün yapılacak tören, yıllar süren emeğin son halkasıdır; bir kurdeleden ibaret değil, Bursa'nın yarınlarına atılmış tarihi bir imzadır" dedi.

"Şov değil, milletin geleceği için çalışıyoruz"

"Bizim derdimiz siyasi şov değil, milletimizin geleceğidir" diyen Gürkan, "Çınarcık Barajı, bu anlayışın en somut göstergesidir. AK Parti, eser ve hizmet siyasetiyle Bursa'nın her köşesinde iz bırakmaya devam edecektir" sözleriyle açıklamasını tamamladı.