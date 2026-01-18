AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, kış dönemi saha çalışmalarını İstanbul'un farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak başlattı. Programda, vatandaşlarla birebir temas kuruldu, talep ve beklentiler yerinde dinlendi. Saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Abdullah Özdemir, bu çalışmaların en somut çıktılarından birinin, 150 bin yeni üyenin AK Parti İstanbul ailesine katılması olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Her Mahallesiyle İstanbul' konseptiyle kış dönemi saha çalışmalarını İstanbul'un farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak başlattı. İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen saha programlarında vatandaşlarla birebir temas kuruldu, talep ve beklentiler yerinde dinlendi. Bayrampaşa, Maltepe ve Esenyurt başta olmak üzere üç ilçede İstanbul milletvekilleri kendi bölgelerinde sahaya inerken; İl Başkanı Abdullah Özdemir ve ilçe başkanları da çalışmalara bizzat katılarak vatandaş buluşmalarında yer aldı. İl Başkanı Özdemir, Bayrampaşa'daki saha programlarında esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya geldi.

''Her mahallesiyle İstanbul' anlayışıyla sahadayız'

Saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın kongre sürecinin ardından yaklaşık bir yıllık dönemi geride bıraktığını belirterek, bu sürecin hem teşkilat yapılanması hem de milletle kurulan bağ açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade etti. Özdemir, mahalle teşkilatlarının nitelik ve nicelik olarak güçlendirildiğini, il, ilçe, mahalle hattında iletişimin daha etkin hale getirildiğini vurgulayarak, bu çalışmaların en somut çıktılarından birinin 150 bin yeni üyenin AK Parti İstanbul ailesine katılması olduğunu söyledi. Çarşı, pazar ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşların talep ve beklentilerinin doğrudan dinlendiğini belirten Özdemir, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve gençlerle kurulan temasların da saha çalışmalarının temel unsurları arasında yer aldığını, 2026 yılında bu çalışmaların daha da genişletileceğini belirtti.

Sokak gönüllüleriyle hane hane ziyaret

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın yürüttüğü Sokak Gönüllüleri çalışması kapsamında 130 bin teşkilat mensubunun sahada aktif rol aldığını belirten Özdemir, İstanbul'un her mahallesine hane hane ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Kış dönemi boyunca milletvekilleriyle birlikte İstanbul'un tüm bölgelerinde saha çalışmalarının aralıksız süreceği ifade edildi.

'11,5 milyon üyemizin tamamını ziyaret edeceğiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş de AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artışla 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirterek, bu artışın sadece rakamsal bir başarı değil, milletle kurulan güçlü bağın göstergesi olduğunu vurgulamıştı. Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, başlatılan yeni program kapsamında AK Parti'nin 11,5 milyonu aşkın üyesinin tamamının evinde ya da iş yerinde ziyaret edileceğini belirterek, bu ziyaretlerde Türkiye'nin geleceğine dair başlıkların, ekonomi programının ve 'Terörsüz Türkiye' hedefinin üyelerle istişare edileceğini ifade etti. Büyükgümüş, tüm üyelerin parti çalışmalarına ve sandık bazlı faaliyetlere aktif şekilde davet edileceğini de kaydetti.

Sahadan merkeze, ortak akılla Türkiye Yüzyılı hedefleri

İstanbul'daki saha çalışmalarının, Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülen üye seferberliğiyle eş zamanlı ve uyumlu şekilde ilerlediği belirtilirken; kış ayları boyunca bakanlar, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de sahada teşkilatlarla birlikte çalışacağı ifade edildi.