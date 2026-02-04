GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NCA 4 ADET TAŞINMAZ KİRALANACAKTIR.

1-İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 Belediye Hizmet Binası

Tel : 0 224 371 50 00

Fax : 0224 371 50 14

2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI.

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’unun 45.maddesi ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale hükümleri çerçevesinde yapılacak olan ihaleler tabloda belirtilen tarih ve saatte Gürsu Belediye Hizmet Binasında toplanacak olan Gürsu Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

-İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak İhale tarihinde, ihale saatinden önce ilgili belediye personellerine teslim edecektir.

3-İHALE DÖKÜMANININ (ŞARTNAME) TEMİN EDİLMESİ.

-İhale konusu kiralanacak / satılacak yere ait ilgili şartname isteklilere 1.000,00-TL bedel karşılığında Gürsu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgili personellerinden temin edilebilecektir. Kiralanacak yerlere ait bilgiler ihale günü ve saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgili personellerinden öğrenilebilir.

4-TEMİNATLARDAN; GEÇİCİ TEMİNATIN YATIRILMIŞ OLMASI.

Geçici Teminat; İhaleye katılacak isteklilerin, söz konusu yerler için tabloda belirlenen Geçici Teminat bedellerini en geç ihale saatine kadar, Gürsu Belediye Başkanlığı Gelir Şefliği veznelerinden yatırmaları gerekmektedir.

5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

a-)Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

b-)Geçici teminatı yatırmış olmak,

c-)Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge.

d-)Kimlik fotokopisi.

e-)Kanuni ikametgâhını gösterir belge.

f-)İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

g-)Gürsu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

h)Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak.

i-)Tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

j-)Tüzel Kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri.

k-)Şirket ise Ticaret sicil gazetesi.

6 -EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF İHALE KOMİSYONUNCA BELİRLENECEKTİR.

8 -TEKLİFLER BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.

9-BU İLANDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE; 2886 SAYILI DİK’NUN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

Sıra No Taşınmaz Adresi Kullanım AlanıI Niteliği Kira Süresi Muhammen Bedeli ( 1 Aylık ) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Adaköy Mahallesi Millet Caddesi 2/A Gürsu / BURSA 70 m² Dükkan 36 AY 33.000 TL

35.640 TL 17.02.2026 10:30 2 İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Hassam Önü 4 No lu ATM Gürsu / BURSA 6 m² ATM 36 AY 13.000 TL 14.040 TL 17.02.2026 10:45 3 Kurtuluş Mahallesi Yılmaz Sokak adresindeki 310 ada 2 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 1.125 m² halı saha ve 189 m² hizmet binası olarak toplam 1314 m² kullanım alanından oluşan Sentetik Çim Halı Saha Spor Tesisi 1314 m² Halı Saha 36 AY 50.000 TL 54.000 TL 17.02.2026 11:00 4 İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Millet Bahçesi İçerisindeki Büfe 16 m² Büfe 36 AY 20.000 TL 21.600 TL 17.02.2026 11:15