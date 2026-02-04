GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NCA 4 ADET TAŞINMAZ KİRALANACAKTIR.
1-İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 Belediye Hizmet Binası
Tel : 0 224 371 50 00
Fax : 0224 371 50 14
2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI.
-2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’unun 45.maddesi ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale hükümleri çerçevesinde yapılacak olan ihaleler tabloda belirtilen tarih ve saatte Gürsu Belediye Hizmet Binasında toplanacak olan Gürsu Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
-İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak İhale tarihinde, ihale saatinden önce ilgili belediye personellerine teslim edecektir.
3-İHALE DÖKÜMANININ (ŞARTNAME) TEMİN EDİLMESİ.
-İhale konusu kiralanacak / satılacak yere ait ilgili şartname isteklilere 1.000,00-TL bedel karşılığında Gürsu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgili personellerinden temin edilebilecektir. Kiralanacak yerlere ait bilgiler ihale günü ve saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgili personellerinden öğrenilebilir.
4-TEMİNATLARDAN; GEÇİCİ TEMİNATIN YATIRILMIŞ OLMASI.
Geçici Teminat; İhaleye katılacak isteklilerin, söz konusu yerler için tabloda belirlenen Geçici Teminat bedellerini en geç ihale saatine kadar, Gürsu Belediye Başkanlığı Gelir Şefliği veznelerinden yatırmaları gerekmektedir.
5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
a-)Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
b-)Geçici teminatı yatırmış olmak,
c-)Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge.
d-)Kimlik fotokopisi.
e-)Kanuni ikametgâhını gösterir belge.
f-)İhale dokümanı satın aldığına dair belge.
g-)Gürsu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
h)Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak.
i-)Tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.
j-)Tüzel Kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri.
k-)Şirket ise Ticaret sicil gazetesi.
6 -EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF İHALE KOMİSYONUNCA BELİRLENECEKTİR.
8 -TEKLİFLER BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.
9-BU İLANDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE; 2886 SAYILI DİK’NUN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
|Sıra No
|Taşınmaz Adresi
|Kullanım AlanıI
|Niteliği
|Kira Süresi
|Muhammen Bedeli ( 1 Aylık )
|Geçici Teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|Adaköy Mahallesi Millet Caddesi 2/A Gürsu / BURSA
|70 m²
|Dükkan
|36 AY
|33.000 TL
|
35.640 TL
|17.02.2026
|10:30
|2
|İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Hassam Önü 4 No lu ATM Gürsu / BURSA
|6 m²
|ATM
|36 AY
|13.000 TL
|14.040 TL
|17.02.2026
|10:45
|3
|Kurtuluş Mahallesi Yılmaz Sokak adresindeki 310 ada 2 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 1.125 m² halı saha ve 189 m² hizmet binası olarak toplam 1314 m² kullanım alanından oluşan Sentetik Çim Halı Saha Spor Tesisi
|1314 m²
|Halı Saha
|36 AY
|50.000 TL
|54.000 TL
|17.02.2026
|11:00
|4
|İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi Millet Bahçesi İçerisindeki Büfe
|16 m²
|Büfe
|36 AY
|20.000 TL
|21.600 TL
|17.02.2026
|11:15