Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın ve Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden Şarkul Avsat mülakat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bölgesel barış, güvenlik ve iş birliği vizyonunu ortaya koyduğu, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, İran, Gazze, Suriye, Sudan ve Somali gibi küresel gündemlere ilişkin değerlendirmelerini içeren mülakatı, Suudi Arabistan’ın ve Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden Şarkul Avsat’ta Arapça ve İngilizce olarak yayımlandı.



Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin bölgede güvenlik ve istikrar açısından nasıl değerlendirildiğine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin tarihî bağlara, güçlü devlet geleneklerine ve bölgesel sorumluluk bilincine sahip iki dost ülke olduğunu belirterek, bu ilişkinin yalnızca ikili gündemle sınırlı olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluğun aynı zamanda bölgesel huzur, istikrar ve refah açısından stratejik bir mahiyet taşıdığını vurguladı.

Ziyaretin ana gündemine ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel meselelerde istişareyi derinleştirmeyi ve ikili ilişkileri somut alanlarda ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi. Programın iş dünyasını da kapsayacak şekilde kurgulanmasının ekonomik iş birliğini ileriye taşıma iradesinin bir yansıması olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemde Filistin, Gazze’de kalıcı ateşkes ve Suriye başta olmak üzere bölgesel başlıkların bulunduğunu, ekonomik boyutta ise ticaret, yatırımlar ve ortak projelerin ele alınacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni iş birliği adımlarında sahada karşılığı olan, sürdürülebilir ve somut projelere odaklandıklarını, ekonomi, ticaret, yatırımın yanı sıra enerji, turizm, ulaştırma ve lojistik alanlarında ciddi potansiyel gördüklerini, savunma sanayisinde ise karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği hedeflediklerini ifade etti.



İran’la ilgili gerilim

İran’la ilgili son gerilim bağlamında muhtemel bir çatışmanın önlenmesine yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yeni bir savaşın yaşanmasını kesinlikle istemediklerini, meselelerin diyalog ve sağduyu ile çözülmesinden yana olduklarını vurguladı. İran’a yönelik askeri müdahaleye karşı olduklarını her platformda dile getirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınılması gerektiğini muhataplarına ilettiklerini söyledi. Türkiye’nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeyi ateşe atacak her adımın karşısında, barışı güçlendirecek her adımın yanında olduklarını kaydetti. Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle yürütülen istişare ve koordinasyonun önemine de dikkat çekti.



Gazze’de Barış Planı’nın ikinci aşaması

Gazze barış planının ikinci aşamasının önündeki zorluklara ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin kırılganlığının en büyük engellerden biri olduğunu belirterek, sivillerin korunması, insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ve zorla yerinden edilmelerin sona erdirilmesinin temel öncelikler olduğunu söyledi. Yeniden imar çalışmalarının vakit kaybedilmeden başlatılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada güven tesis edilmeden kalıcı sükunetin sağlanamayacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin gerekli şartlar oluştuğunda Gazze’de barışa katkı sunmaya hazır olduğunu da dile getirdi.



Suriye’deki gelişmeler

Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG/YPG arasında yürütülen temaslara ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada ve diplomaside ortaya çıkan müspet gelişmelerin Suriye’de yeni bir siyasi ufkun mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, ulusal birliğin güçlendirilmesi ve devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için ölçünün komşularına tehdit üretmeyen ve terör örgütlerine alan açmayan bir Suriye olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin geleceğinin Suriyelilerin iradesiyle şekilleneceğini ifade etti.



Sudan’daki iç savaş

Sudan’da devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’daki savaşın bin gününü doldurduğunu, Sudan halkının ağır bedeller ödediğini belirtti. Türkiye’nin barışın sağlanması için diplomatik çabalara destek verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Port Sudan’da TİKA ofisi ve Ziraat Bankası şubesinin yeniden açıldığını, Türk Hava Yolları’nın seferler başlattığını ve insani yardımların sürdüğünü aktardı. Erdoğan, Suudi Arabistan, ABD ve Mısır’ın yürüttüğü yapıcı girişimleri değerli bulduklarını da kaydetti.



Somaliland meselesi

İsrail’in Somaliland’ı tanımasına ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararın gayrimeşru olduğunu ve Türkiye’nin bu kararı yok hükmünde gördüğünü söyledi. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda Somali’nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ülkelerinin ve uluslararası kuruluşların kararı reddeden açıklamalarını kıymetli bulduklarını ifade etti.