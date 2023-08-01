Gürsu Belediyesi tekstil atıklarının toplanıp taşınması ve değerlendirilmesi için düzenlenen ihalede en yüksek teklifi veren firma ile uzlaşarak 24 aylığına kiralama yaptı. 24 ay için toplam 5 milyon 616 bin TL bedelle kiralama yapan Gürsu Belediyesi bir rekora daha imzasını atmış oldu.

Gürsu Belediyesi tarafından, Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde tekstil atıklarının toplanması ve taşınması için açık teklif usulü ile ihale düzenlendi. İlçede kullanılmış kıyafet, ayakkabı vb. giysilerin kaynağında ayrı toplanması taşınması ve değerlendirilmesini içeren kiralama işi aylık 195 bin TL ile en yüksek teklifi veren TGD Tekstil Sanayi Ticaret LTD. şirketinin uhdesinde kaldı. 24 aylığına kiralama yapan Gürsu Belediyesi iki senede toplam 5 milyon 616 bin TL kiralama bedeli yaparak Türkiye’de bir ilke de imzasını atmış oldu.

İhaleye katılan firmalara teşekkür eden Belediye Başkanı Mustafa IŞIK; “Bizler hem yasa gereğince hem de raporlar istikâmetinde ihaleye çıktık. Aylık 21 bin lira muhammen bedelle başlayan ihale yıllık 195 bin liraya verildi. Gürsu’da Sıfır Atık Projesini uygulamak için kaynağında ayrıştırma çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyoruz. Bu çerçevede firma, ilçe sınırlarına ilk etapta 70 adet tekstil atığı kumbarası yerleştirecek. Gürsu Belediyesi tekstil atıklarını kaynağında ayrı toplayacak ve geri dönüşüme kazandıracak.” dedi.

Proje ile tekstil alanında ihtiyaç duyulan hammadde konusunda geri kazanımların olması, yeni üretimler sırasında oluşacak sera gazı ve küresel ısınma etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Toplanan tekstil atıkları ham madde olarak kullanılabileceği gibi aynı zamanda kullanılabilecek durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Vatandaşların ev ve iş yerlerinde kullanmadıkları giyim, ayakkabı, oyuncak, çanta, nevresim vb. gibi tekstil atıkları kumbaralarda biriktirilerek, belirli aralıklarla boşaltılıp toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.