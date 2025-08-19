Gürsu Belediyesi, ilçedeki üst yapı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Yenidoğan Mahallesi’ne, 1500 tonluk asfalt yatırımı yapıldı. Ramiz Yiğit Caddesi yenilenen modern yüzüyle hizmete girdi.

Bursa’nın Gürsu Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi sınırları içinde yer alan Ramiz Yiğit Caddesi’ne önemli bir asfalt yatırımı yapıldı. Cadde boyunca 1500 tonluk asfalt yenileme işlemi yapıldı. Totalde 8.000 metrekare alanda, yol ve cadde yenilenmiş oldu. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek süreci takip eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Burada toplamda 7,5 Milyonluk bir maliyetle, mahallemizi ve caddemizi çok istediğimiz konforlu görünüme kavuşturmuş olduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Cadde, son düzenlemelerin ardından hizmete açıldı.