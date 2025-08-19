Yenişehir Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz'ün katkıları ile yapılan Kartal figürü, Hava Kuvvetlerinin sembolü olan Kartal'ın Türk Milletinin ellerinin üzerinde yükselen kartalın kanatlarının altında da Türkiye'nin olduğunu sembolize ediyor.



Yenişehir Bursa karayolu, Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı dönüş alanına yaptırılan kartal figürü ve Türk Bayrağı görselini gören vatandaşlar, ‘Yenişehir'e ve Hava Meydan Komutanlığına yakışmış' demekten kendilerini alamıyorlar. Özellikle Kartal figürünü ve Türk Bayrağını görmeye giden vatandaşlar, "İlçemizde yıllardır var olan Yenişehir Bursa Karayolu Hava Meydan Komutanlığı dönüşü bomboştu. Hava Meydan Komutanlığına gidecek vatandaşları uyarıcı küçücük bir tabela vardı. Kartal figürü ve Türk Bayrağı görseli gerçekten harika olmuş. Komutanımız Albay İbrahim Feyzi Büğdüz'e teşekkür ediyoruz" dediler.