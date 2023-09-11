Gebelik döneminde özellikle radyasyon çok ciddi zararlara sebep olmaktadır. Radyasyon düşük gibi ciddi etmenlere sebep olan etkiye sahiptir. Ancak düşüğün yanı sıra bebeğin zihinsel hasar görmesine de sebep olabilir. Bunun için de gebelerin kendini radyasyona karşı iyi koruması gerekmektedir. Ancak radyasyon denildiğinde geniş bir alan kapsar ve gebeler genel anlamda teknolojik aletlere karşı kaçınırlar.

Gebelik döneminde anne adayları x ray cihazlarına karşı da dikkatli olurlar. Ancak gebelik döneminde x ray cihazlarının bebeğe ya da gebeye her hangi bir zararı var mıdır? Gebelik döneminde güvenlik kapılarından geçmek gebeye ya da bebeğe bir zarar verir mi?

Bu tarz cihazların anneye ve bebeğe zararı yoktur. Bu tarz cihazların zarar vermesi için yüksek gerilim hattı içinde olmak gerekmektedir. Radyasyon alanları içinde çalışmak bebeğe ve anneye zarar verecektir. Ancak güvenlik kapılarından ya da x ray cihazlarından geçmek kısa süreli ve yüksek radyasyon içermeyen bir durumdur. Bunun için de gebeye ve bebeğe zarar verecek bir durum değildir.

Mikro Dalga Fırın Bebeğe Zarar Verir Mi?

Bebeklerin radyasyona karşı savunmasız olduğunu ve radyasyonun bebeğe zarar verdiğini hemen herkes bilir. Ancak hangi ürünlerin radyasyonunun bebeğe zarar verecek etkiye sahip olduğu net olarak bilinmemektedir. Mesela mikro dalga fırının, bilgisayarın bebeğe zarar verdiği düşünülmektedir. Ancak bilim adamlarının yaptığı araştırmalar ortaya koymuştur ki mikro dalga fırın, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin radyasyonu bebeğe hasar verecek düzeyde değildir.

Gebelik döneminde mikro dalga fırın kullanan, bilgisayar kullanan gebelerde ya da çocuklarda bariz bir sorun ortaya çıktığı saptanmamıştır. Bunun için de gebelik döneminde mikro dalga fırından, bilgisayarlardan uzak durulmalıdır gibi bir kaide ortaya koymak mümkün değildir. Bunun için mikro dalga fırın kullanmakta, bilgisayar kullanmakta her hangi bir sıkıntı yoktur.

Hamilelerin Cep Telefonu Kullanması Hamileye ve Bebeğe Zarar Verir Mi?

Cep telefonunun yaydığı radyasyonun çok zararlı olduğunu herkes bilir. Özellikle cep telefonu odada dahi tutulmamalı lafını çok duymuşsunuzdur. Uyurken dahi odada telefon tutulmazken, gebelere cep telefonunun çok zararlı olduğu düşünülmektedir. Cep telefonunun bebekte zihinsel ya da hiperaktiflik gibi sorunlara yol açtığı gözlemlenmemiştir. Ancak cep telefonunun çok fazla kullanılması çeşitli sorunları beraberinde getirebilir.

Telefonla çok fazla konuşmak telefonla çok fazla temas etmeye sebep olmaktadır. Bunun için de radyasyona çok fazla maruz kalındığında tabi ki hasar ortaya çıkabilir. Cep telefonu bele yakın bir bölgede taşımak özellikle bebeğin hasar görmesine sebep olmaktadır. Bunun için de özellikle gebelerin karnına yakın bölgede telefonunu taşımaması gerekmektedir. Hamileyken telefon kullanımına dikkat ederseniz telefon kullanmanızda bir sakınca yoktur. Ancak telefon kullanırken telefonu karın bölgenizde taşımamalı ve ihtiyacınız olmadığı sürece kullanmamalısınız.